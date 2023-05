La candidata del PP a la alcaldía, Elena Candia, presentó este jueves sus propuestas para mejorar la gestión en el área de urbanismo en sus distintos cometidos. También en lo que respecta a la concesión de licencias de obra, donde hay un atasco considerable y muchas quejas por parte de técnicos externos y de promotores, tanto empresas como particulares.

Candia propone reorganizar el personal de los departamentos implicados y recurrir a instrumentos privados de apoyo, como Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (Eccom) o asistencias técnicas puntuales "para desbloquear a situación", explicó la candidata en un acto abierto al que asistieron unas noventa personas, muchas de ellas profesionales relacionados con el sector de la construcción.

En ese encuentro, Candia quiso dejar claro que el papel de los funcionarios públicos debe ser clave, pero dejó abierta la opción a recurrir a profesionales externos en momentos puntuales o incluso a permitir el uso de las Eccom, entidades privadas que pueden avalar la legalidad técnica de un proyecto, de manera que este no tiene que ser informado por los técnicos municipales y el Concello tiene que conceder licencia en el plazo de un mes. Es una vía que el PP local viene defendiendo desde hace tiempo que está contemplada por la legislación desde hace años, aunque apenas tiene implantación en los ayuntamientos gallegos y en Lugo cuenta con recelo del Colegio de Arquitectos. Este considera que supone "privatizar" el servicio y dejar fuera de juego a los profesionales que no puedan pagarlo y ve dudas también sobre la responsabilidad última.

Sobre la reorganización del servicio municipal de urbanismo que Candia ve necesaria no concretó, aunque el PP es muy crítico con que recientemente se volvieran a encomendar las licencias de obra residenciales (sin actividad económica) a un arquitecto municipal que tiene contestación dentro y fuera del servicio.

Los populares apuestan también por modificar la ordenanza de licencias aprobada recientemente, que establece que los promotores tienen quince días para responder a requerimientos del Concello para ampliar o subsanar información o de lo contrario se da por cerrado el expediente y los solicitantes pierden las tasas que han pagado. Candia no lo ve lógico cuando el Concello está tardando una media de dos años en emitir el primer informe sobre los proyectos que recibe, volvió a denunciar este jueves el PP. Con todo, la candidata se compromete a otorgar las licencias en el plazo que está legalmente establecido, que es de tres meses. "Se non devolveremos integramente as taxas", aseguró.

El PP cree que el Concello también debe dar seguridad a los ciudadanos y por eso quiere que las certificaciones o cédulas municipales, por las que los solicitantes pagan, sean vinculantes. Son documentos en los que el Concello informa al dueño de un terreno qué puede hacer en él. Pero el PP va incluso un paso más allá y propone expedir documentos que avalen el criterio de la primera consulta técnica sobre un proyecto, para evitar cambios posteriores de interpretación de la normativa.

Apuesta por recuperar la atención presencial

La candidata del PP se comprometió a recuperar la atención presencial en el área de urbanismo, una de las principales demandas de promotores, técnicos y ciudadanos. "Será o primeiro paso", afirmó Candia en un acto abierto, al que el PP invitó a a promotores, inmobiliarias y técnicos de distintos colegios profesionales.

Actualmente se dan citas presenciales, pero previa consulta telefónica o por correo electrónico y siempre que el técnico al que se le va a consultar considere que es necesaria.

En cuanto a las licencias, la alcaldable del PP explicó que su intención es priorizar aquellas de proyectos de rehabilitación con criterios de eficiencia energética y que están pendientes de subvenciones.

Candia también ve necesario impulsar el desarrollo de suelo, tanto en el ámbito urbano como en el rural, sobre todo en los núcleos que tienen las licencias agotadas, explicó. También considera urgente no seguir demorando la legalización de zonas residenciales o industriales, como las de A Louzaneta, A Campiña y la carretera de Santiago.

En el acto, Candia presentó a las personas con las que pretende trabajar en urbanismo, además del actual edil, Antonio Ameijide. Son el arquitecto Ramón Cabarcos y la ingeniera Silvia Colmenero, que van en la lista, y como apoyo técnico el exarquitecto municipal Manuel Cortón y el exedil del PSOE Miguel Couto, al que prevé hacer gerente de la Empresa Municipal de Vivenda e Solo (Evislusa).

El Colegio de Arquitectos niega que pidiera el cese de un funcionario

La presidenta del Colegio de Arquitectos en Lugo, Carmen Figueiras, negó que la entidad hubiera pedido el cese del técnico que actualmente ejerce como jefe adjunto del servicio de Arquitectura del Concello.



Figueiras explicó que lo que le trasladan sus colegiados es que este técnico no es el "máis axeitado porque é unha persoa moi complicada de levar" y porque Lugo tiene una normativa "tremendamente complexa" y en algún caso "obsoleta", como es el caso del Pepri, "e se se toma ao pé da letra paralízase todo".



Figueiras rechaza que se intente hacer política con este asunto, pero señala que la lentitud de las licencias en Lugo es un dato objetivo, que disuade de construir en el municipio. "Eu non teño queixas dos colexiados sobre a tramitación de licenzas en ningún outro concello da provincia", asegura.