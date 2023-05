PP y Cs quieren una Ora gratuita y abaratar párkings públicos

La movilidad en la ciudad de Lugo ha ido adquiriendo protagonismo en el debate público en los últimos años y es también una apuesta fuerte de los candidatos a la alcaldía. Así, mientras que los grupos que ahora gobiernan, PSOE y BNG, rivalizan por las peatonalizaciones realizadas y las nuevas zonas de aparcamiento que fueron creando a la par, con reordenaciones de tráfico y párkings disuasorios, las formaciones que están en la oposición presentan sus alternativas para una ciudad donde la movilidad en vehículo es mejorable. Y en el caso de las de PP y de Cs son casi idénticas.

Las alcaldables Elena Candia (PP) y Olga Louzao (Cs) insisten en cargar contra el carril bici. "Se tivese unha pa, tiraría o carril bici, é un despropósito", afirmó este lunes Louzao. Acto seguido. Candia se reafirmaba en su "compromiso contundente" de eliminar esta senda ciclista "nalgunhas ubicacións". "Ocasionou trastornos gratuítos e innecesarios, tendo en conta que non se está usando, e influíu de forma negativa de moitos barrios", insiste.

Pero además, los dos partidos que ahora forman parte de la oposición en el Concello coinciden en algunas de las soluciones para mejorar el tráfico, como la implantación de un sistema Ora gratuito en algunas zonas de la ciudad, la creación de nuevos espacios de aparcamiento en el centro y el abaratamiento de los párkings municipales.

Candia propone un nuevo sistema para fomentar el aparcamiento rotatorio en la calle, gratuito durante las dos primeras horas y controlado por una App y un coche lector de matrículas. Lo ve necesario "en zonas comerciais con problemas de estacionamento", sin concretar más. Louzao, por su parte, apueta pour una hora gratuita en la zona de los juzgados y en el entorno del Concello y de la Xunta, "para que as persoas poidan facer as xestións que necesiten".

Asimismo, el PP cree que hay que estudiar el abaratamiento de los tres párkings subterráneos del Concello, "para incentivar as compras no comercio local". Para este fin, Cs propone bonificar la primera hora si se compra en los negocios del centro o se consume en los establecimientos asociados. Ahora mismo son párkings con una ocupación modesta y los precios están supeditados al contrato que el Concello tiene con la empresa Interparking desde 1986, con una vigencia de 50 años.

Pese a que, salvo en días muy puntuales, suele haber siempre plazas libres en estos espacios, ambos partidos apuestan por crear nuevas zonas de estacionamiento próximas al centro, aunque en este caso algunas esrían gratuitas. Sería el caso, por ejemplo, de la que defienden en un terreno privado situado entre la Rúa Castelao y el multiusos de la Xunta, a través de un acuerdo con los propietarios.

"Todos os espazos que se humanizan deben contemplar alternativas para os vehículos. Nós intentamos ser parte da solución, e por iso impulsamos unha nova zona para aparcar na Avenida do Breogán, prevendo as necesidades futuras da transformación do barrio da Residencia", recordó Candia en referencia al proyecto de la Xunta en esa zona. La alcaldable cree, además, que actuaciones de tanto impacto como la construcción de un carril bici o las obras de peatonalización que están a punto de empezar en el casco histórico "deberían ser froito do diálogo".

Louzao, por su parte, recuerda que Lugo tiene 54 parroquias, cuyos vecinos se ven obligados a utilizar el coche para acudir a la ciudad, "e negar esa realidade é non coñecer o municipio", afirma la candidata, que también ve necesario mejorar el transporte público. "A falta de aparcadoiro é un problema enquistado que está limitando o potencial do noso casco histórico como zona comercial", recalca Louzao. Esta ve "improvisación" en las obras de peatonalización del centro.