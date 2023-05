Candia apuesta por recuperar el antiguo pabellón de la Oje, en pleno casco histórico

La candidata del Partido Popular, Elena Candia, propuso en el mitin que celebró en el centro Uxío Novoneyra su intención de recuperar el antiguo polideportivo de la Oje, situado en el casco histórico, para convertirlo en un espacio deportivo y cultural para la juventud lucense.

"Teño claro o enfoque que hai que dárlle a este inmoble abandoado situado na calella da Deputación" aseguró, añadiendo que "esta proposta de actuación recolle o sentir da cidadanía que reclama máis espazos para actividades de lecer». La alcaldable popular aseguró que impulsará un acuerdo con los propietarios para que ese lugar cuente con un nuevo uso ya que ahora se encuentra vacío. Cree que su ubicación privilegiada, en pleno centro, supone un gran punto a favor.

Para Candia existe en Lugo un déficit de instalaciones deportivas por lo que, además del polideportivo del casco histórico, prometió más pistas multideporte en diferentes barrios y que reforzará el mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas actuales.

La candidata del PP también avanzó en el encuentro con vecinos del centro que creará un Consorcio de Dinamización del Casco Histórico. "Este órgano de nova creación, no que se integrarán todas as administracións e entidades veciñais e empresariais representativas do municipio, está chamado a deseñar e coordinar accións orientadas á dinamización do casco histórico con actuacións en tres eixes: a preservación do patrimonio cultural, a dinamización da actividade económica (cunha especial sensibilidade respecto ao apoio á actividade do comercio retallista) e a recuperación desta contorna como un lugar amable para vivir", aseguró.

Candia defendió que el consorcio tenga su sede en el edificio del vicerrectorado, que ahora solo abre puntualmente para iniciativas de la USC. Sugiere también que ese inmueble acoja un centro de estudios de la ciudad. "Deste xeito dámoslle vida a un edificio emblemático no corazón do casco histórico combinando usos propios da universidade con outros de ámbito municipal", apuntó la alcaldable del PP.

Otra de las medidas planteadas por la cabeza de lista popular para el centro de la ciudad es la de potenciar la plaza de abastos. "Desenvolveremos unha estratexia de apoio á Praza de Abastos e ao Mercado para fomentar o consumo de proximidade. Con este obxectivo favoreceremos a plena ocupación dos postos segundo vaian estando dispoñibles, para o que axilizaremos os prazos da súa asignación", aseguró.