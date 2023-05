Campaña hasta el pitido final

No va más. Este viernes se ha puesto punto y final a una campaña que los candidatos han apurado en busca de unos últimos votos que pueden ser decisivos. Con ese reto y ya en la cuenta atrás para la apertura de los colegios electorales este domingo, estos han sido los últimos mensajes de los aspirantes a la alcaldía de Lugo.

Méndez insta a no dar pasos atrás

Méndez cerró la campaña en Bispo Basulto, en un acto en el que participó Gómez Besteiro. EP

Lara Méndez cerró su campaña pidiendo el voto este domingo a los socialistas para que "o proxecto de cidade solidaria, sostible e de oportunidades non se paralice". Un acto en Bispo Basulto, al borde ya de la medianoche, puso fin a la campaña de la candidata a la reelección, que pidió "un último esforzo co voto este domingo" para "seguir avanzando xuntos na segunda gran transformación" de la ciudad.

La candidata del PSOE, que se mostró agradecida por las muestras de apoyo y de cariño recibidas a lo largo de las últimas semanas, reivindicó los proyectos en marcha y que no deberían pararse, como la recuperación del barrio de O Carme, los nuevos espacios públicos para todas las edades, la recuperación de A Milagrosa y el barrio Feijoó, dijo.

Méndez reivindicó los proyectos que ha activado en la ciudad en los últimos años y llamó a ratificar en las urnas el respaldo a las obras para mejorar "a contorna fluvial" o los "proxectos de captación de empresas". Se trata, dijo, de iniciativas "en marcha o a punto de iniciarse, con orzamentos, e todo pode pararse se non se vota a nosa continuidade".

"Lugo, municipio de boas persoas, merece un goberno de boas persoas e non de políticos que usen malas artes, que descoñecen Lugo e que non aman o noso municipo, porque se o queres non o danas só por intereses partidistas, e todos lembramos os impactos negativos para Lugo das accións da señora dos anónimos", dijo.

Se dirigió a sus votantes diciendo que "sodes o motor da transformación de Lugo" y dijo que "entramos nun momento crucial, e se quedades na casa, o Lugo que fixemos entre todos e todas durante estes anos corre o risco de deterse". Méndez dijo que "non podemos retroceder" y que eso requiere el voto a su candidatura este domingo.

"Cada voto conta", recordó Méndez, que pidió a los lucenses que "non quededes na casa. Votade e facede posible que a cidade siga viva".

Elena Candia llama a hacer realidad una oportunidad de cambio y progreso

Candia cerró la campaña en A Tinería. EP

Con toda la energía de la canción The best (La mejor), Elena Candia cerró su campaña advirtiendo de que los lucenses tienen este domingo la oportunidad de hacer historia en las urnas y de apostar por un cambio que mejore la ciudad y la haga progresar. La candidata del PP eligió A Tinería y la fuerza musical de Tina Turner para llamar a construir a partir de este domingo una ciudad "sen atrancos e sen confrontacións" y en la que la prosperidad de todos sea el objetivo.

Candia explicó que eligió A Tinería como meta de la campaña porque su partido está "comprometido" con Lugo y con convertir ese barrio en un espacio de "orgullo", en el que finalmente se puedan llevar a cabo los proyectos del PP para el "corazón" del casco histórico.

Aseguró, en un ambiente festivo, que el PP tiene para la ciudad un proyecto maravilloso, además de equipo e ilusión, que es lo que hace falta para que Lugo crezca, prospere y pueda superar cualquier adversidad.

Candia, que acabó bailando con los suyos, agradeció lo "moito" que ya ha recibido de la ciudad e insistió en que su objetivo es lograr que Lugo se convierte en "o primeiro".

La fiesta de Candia en A Tinería incluyó también una actuación de Ritmo Lugo, un grupo en el que se puede apreciar la fuerza de Lugo, la juventud, el talento y la capacidad creativa, valores que el PP quiere que representen a la ciudad, manifestó.

La fuerza de esos bailarines es la misma con la que el PP llega a este domingo, dispuesto a "ganar", manifestó Candia, que dijo que busca ese objetivo "con humildade" y prudencia y sabiendo ya que está "en deuda con todos". Agradeció la unidad de la "familia popular" para poner los intereses de la ciudad por encima de todo.

Y aunque Elena Candia eligió A Tinería para cerrar su campaña, la candidata del PP llegó al "corazón do casco histórico" tras una ajetreada jornada, que incluyó un encuentro con mujeres emprendedoras y una fiesta infantil en Augas Férreas, donde las actividades incluyeron juegos en una plataforma giratoria, la entrega del libro ilustrado sobre Lugo de Joaquín París y la explicación de sus propuestas para la atención a la infancia, como el servicio de cuidado a domicilio que planea.

Antes de dar por cerrada su campaña, la alcaldable del Partido Popular también presentó ‘Galicia entre dous’, un vídeo grabado en la terraza del Méndez Núñez que recoge una conversación entre Alfonso Rueda y la candidata.

Rubén Arroxo: "Podemos facer historia"

El BNG cerró la campaña en Anxo Fernández Gómez llamando a la participación. EP

"Este domingo podemos facer historia e pídovos o voto para o BNG, o voto que garante que Lugo avance e se convirta nun lugar mellor", proclamó Rubén Arroxo en el acto de cierre de campaña del Bloque en Lugo.

Los nacionalistas, que han hecho una campaña centrada en poner en valor el modelo de ciudad en el que han trabajado los últimos años, buscan en la cita electoral de este domingo ampliar su representación en el Concello.

Con ese objetivo en mente, el alcaldable nacionalista llamó a sus seguidores a acudir a votar y manifestó que "este domingo hai dúas opcións, un goberno do BNG que aposte por unha cidade moderna e amable ou a volta atrás que propón o PP".

En el cierre de campaña, el candidato del Bloque apeló al voto de los indecisos, un colectivo aún muy numeroso según los estudios electorales. En ese sentido, Arroxo recalcó que "un puñado de votos decidirán o futuro de Lugo", lo que hace que este sea "un momento histórico para o Concello".

Los nacionalistas cerraron dos semanas intensas de campaña con un acto en la Praza Anxo Fernández Gómez en el que intervinieron Iria Buide, número seis de la candidatura; Maite Ferreiro, número dos de la lista y concejala de Cultura en el último mandato, así como vicepresidenta de la Diputación, y Rubén Arroxo, candidato a la alcaldía, que puso el énfasis en la oportunidad que tienen los nacionalistas de hacer historia este domingo en la capital y "conseguir que Lugo continúe a avanzar cun goberno do BNG".

Tivemos o final de campaña.

Moitas grazas a [email protected] por todo o voso apoio durante estes 15 días pic.twitter.com/fx4O78oKsR — Rubén Arroxo (@Ruben_Arroxo) May 26, 2023

Los nacionalista aspiran también a dar el sorpasso a sus socios de gobierno, el PSOE de Lara Méndez, y Rubén Arroxo expresó su objetivo de que Lugo se convierta en un "concello BNG". Para defender ese objetivo, el alcaldable destacó "o traballo xa iniciado desde a tenencia de alcaldía neste mandato". Reivindicó que "desde a tenencia de alcaldía, xestionando cinco áreas do goberno, cumprimos o 95% do noso programa, imaxinade o que seremos capaces de facer coa alcaldía".

Cs propone un plan de empleo juvenil pactado con las empresas

Integrantes de la lista de Ciudadanos, este viernes en el mercado de Frigsa. EP

La candidata de Ciudadanos, Olga Louzao, aseguró este viernes que pondrá en marcha antes de que finalice el año su plan municipal para la inclusión de la juventud en el tejido empresarial lucense. Entre otras medidas, apuesta porque sea "consensuado e pactado con empresas e institucións colaboradoras co fin de diminuír a taxa de paro xuvenil na cidade e aumentar a súa inserción laboral, adaptando a formación á demanda laboral específica", dijo.

Además, explicó que su paquete de medidas también incluye ayudas al emprendimiento, como subvenciones para el abono de las cuotas a la Seguridad Social durante los primeros seis meses a aquellos jóvenes que deseen iniciar su negocio.

La cabeza de lista de la formación naranja también se plantea ofrecer una ayuda al alquiler específica para que los jóvenes puedan optar a una emancipación real. "Os datos revelan taxas máis baixas de emprego, emancipación, propiedade da vivenda, natalidade e en calidade de vida en comparación coa xeración anterior", recordó.

Para que la Administración local cuente con una mayor participación de la juventud, Louzao apostará por elaborar un reglamento del Consello da Mocidade y asegura que, en un encuentro reciente, los jóvenes reclamaron que se les escuchara más.

Teijeiro dice que no vienen a ponerse medallas, "sino a ayudar a las familias"

Mesa informativa de Vox, este viernes delante de la casa consistorial. EP

La candidata de Vox a la alcaldía de Lugo, Sonia Teijeiro, cerró la campaña electoral con una mesa informativa a la que asistieron el resto de candidatos de la lista para las elecciones del 28M.

Sonia Teijeiro se ha mostrado convencida de que este domingo Vox logrará un buen resultado en la ciudad de Lugo y entrará a formar parte de la corporación municipal "por el buen trabajo realizado a lo largo de estos 4 años, y porque es un deseo que nos traslada gran parte de los vecinos que se acercan a nuestras mesas informativas".

Según explica la candidata a la alcaldía de Lugo, "durante todo este tiempo hemos dado a conocer un programa en el que empezamos a trabajar en el 2019, basado en la seguridad de los barrios, en la protección de las familias y los pequeños negocios", y sobre todo, un programa abierto a incorporar nuevas propuestas "consensuadas con los lucenses", ya que Vox es un partido que "siempre está abierto al diálogo con los vecinos. No venimos a ponernos medallas como otros".