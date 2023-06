Cajoto se lanza a gobernar sin el BNG, que lo acusa de faltarle al respeto

El socialista Fran Cajoto fue investido como alcalde de Foz como líder de la formación más votada en las elecciones municipales del 28 de mayo ya que solo consiguió los votos de su propia formación política. La situación con el BNG no solo no se recondujo sino que pareció empeorar de modo que solo contó con los votos de sus concejales. La tarea que se puso para estos cuatro años es la de continuar trabajando en el objetivo con el que arrancaron su etapa: "Facer de Foz un pobo atractivo para vivir, unha cidade amable, cómoda, que sexa unha referencia na comarca da Mariña. Traballar, e duro, por Foz".

Cajoto indicó que continuarán por lo tanto su "compromiso co servizo público e o pacto coas veciñas e veciños de Foz" trabajan con ideas progresistas "centrados nas persoas" y buscando "transformar as parroquias en lugares conectados".

Reconoció que ese trabajo lleva a sinsabores como el sacrificio de la privacidad o el anonimato, así como del tiempo, que admitió que se lo quitan a sus familias, amigos y a sus vidas en general, por eso quiso pedir perdón específicamente por ello a su familia "pero especialmente a dúas rapazas que hoxe me acompañan e que se están a convereir en dúas grandes mulleres, a Alba e a Nuria, polo tempo roubado . É unha débeda que terei sempre con vosoutras".

Al margen de ese recuerdo explícito a su familia, quiso dar las gracias a los que lo acompañaron durante estos últimos años tanto en buenos momentos como en los malos "e que souberon coidarme, apoiarme e con cariño e bos consellos axudarme a seguir traballando e a esforzarme día a día. Dar as grazas aos amigos, aos traballadores municipais, a todos os compañeiros de partido e especialmente aos concelleiros que me acompañaron no goberno. Quero facer fincapé nos concelleiros do meu grupo municipal. Non é fácil, moitas veces incluso ingrato, pero os feitos están aí e as obras quedan" y citó a "dúas novas persoas, Ángel e Elena, que a min xa me demostraron a súa valía".

BNG: "As conversas foron estériles pola actitude sorprendente do candidato do PSOE"

El reelegido alcalde de Foz reconoció que seguirá hablando con los nacionalistas para aclarar si entran o no en el gobierno, pero su portavoz, Fran Fanego, emitió este sábado un duro comunicado en el que acusó a los socialistas de "escaso respecto ao noso grupo municipal cando dicía que valoraría se era posible facer un oco no goberno ao BNG. Esa actitude de escaso interese amosouse evidente convocando ao BNG de Foz a última hora para falar de posibles acordos. As conversas foron estériles pola actitude sorprendente do candidato do PSOE obstruíndo toda posibilidade de acordo e limitando o posible pacto con imposicións mesmo mais restrictivas que hai catro anos".

"Traballamos co pensamento posto nas persoas e en facer das parroquias lugares que estean conectados", dice Fran Cajoto

Por eso los propios nacionalistas creen que lo que sucederá es que Foz tendrá un gobierno en minoría del que acusan "única e exclusivamente ao PSOE". Fanego dice estar convencido de que muchos vecinos "tiñan a esperanza de que o BNG fose forza de goberno e continuase imprimindo á acción de goberno un pulo con políticas municipais transformadoras" pero añade que "quen defraudou esa esperanza foi exclusivamente o PSOE ao optar desde o minuto cero por un goberno en solitario. A opción de pacto xusto e real nunca estivo sobre a mesa, porque foi desbotada de raíz polo PSOE".

Javier Castiñeira anticipa que hará una oposición "intensa"

El portavoz municipal del PP focense, Javier Castiñeira, felicitó al alcalde por su designación y al resto de ediles socialistas pero ya anticipó que les toca hacer labor de oposición y la cumplirán de forma "propositiva e intensa" y que tratarán de "facer oír a voz dos veciños e trasladar as súas necesidades, queixas e propostas", además de realizar la labor de fiscalización del gobierno "non sempre ben valorada".

Castiñeira asegura que su grupo realizará un trabajo diario para mejorar el municipio "con rigor e ilusión" y destacó el "enorme orgullo" que es para él y el resto de su grupo estar en la corporación focense.