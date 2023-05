Bugallo presenta su renuncia como líder del PSOE compostelano

El alcalde en funciones de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, ha presentado a primera hora de este lunes su renuncia como secretario xeral de los socialistas compostelanos, al tiempo que ha confirmado que no asistirá al pleno de constitución de la nueva corporación local, que será el sábado 17 de junio.

Así lo ha explicado este lunes en una rueda de prensa en el consistorio compostelano, en la que ha apuntado que el pleno que elegirá al nuevo alcalde de la ciudad será el 17 de junio, tal y como han acordado los grupos, y ha añadido que él no asistirá, ya que no recogerá su acta de edil, como anunció ya en la noche electoral.

Del mismo modo, ha añadido que a primera hora de este lunes ha presentado su dimisión también como secretario xeral del PSOE de Santiago, aunque ha reconocido que lo hizo antes de conocer la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio y ha dicho a sus compañeros que está "dispuesto" a "seguir en activo hasta el 24 de julio" si así lo estiman. "No es que me quiera escapar", ha bromeado.

Sobre el futuro gobierno de Santiago, Sánchez Bugallo ha dicho que no le corresponde a él fijar ya los pactos electorales, pero ha recordado que "tradicionalmente" el PSOE y el BNG tienen el acuerdo de apoyar a "la lista más votada" de los dos, al tiempo que ha apuntado que "en Santiago sería difícil de explicar que, habiendo 14 concejales que conforman una mayoría progresista, no hubiese un gobierno progresista". Sobre su relevo al frente del grupo municipal o en el PSOE compostelano, no ha querido entrar.