Dos bodas de plata frustradas en Antas de Ulla y en Rábade

Aunque se puede decir que ambos están en las antípodas ideológicas, las carreras políticas del popular Javier Varela Pérez (Antas de Ulla, 1964) y el independiente Francisco Fernández Montes (Rábade, 1963) tienen mucho en común. Con prácticamente la misma edad, los dos resultaron elegidos por primera vez alcaldes de sus respectivos municipios en las elecciones de 1999 y, aunque desde entonces el idilio con sus vecinos aparentaba un sólido matrimonio, todo acabó el pasado domingo en un súbito divorcio, cuando ya estaban a las puertas de celebrar las bodas de plata.

Como también les ocurre a muchos de esos miembros de una pareja, que de repente se ven sorprendidos por el anuncio del deseo de separación de la otra parte, el hasta ahora alcalde de Rábade reconoce haber pecado de cierta ingenuidad, porque "é evidente que había un descontento que estaba aí e non soubemos velo".

A Francisco Fernández Montes este imprevisto divorcio también lo deja sin poder festejar uno de los eventos sociales que más le gustaría disfrutar con sus vecinos, el centenario de Rábade.

"O concello xurdiu como tal o 28 de maio de 1925 ao segregarse de Begonte. Hai moi poucos municipios que teñan unha data tan exacta da súa fundación e por iso xa estabamos a traballar na celebración dunha festa de recreación histórica, ambientada naqueles anos", explica el hasta ahora alcalde. No obstante, "aínda que despois dos resultados do domingo nós xa non poderemos organizar esta efeméride, confío en que o novo goberno non desaproveite a oportunidade de celebrar unha data tan significativa, xa que supoñerá un grande escaparate para impulsar a imaxe de Rábade e traer xente á localidade", señala.

Después de casi 25 años al frente del gobierno local, Francisco Fernández Montes saca pecho "do moito feito", desde un sistema de recogida de basuras "que ao principio non existía, ata as obras de reforma do centro, as do barrio da Ponte, o desenvolvemento do polígono empresarial e, ultimamente, a adquisición do edificio do Cine Man". Y aunque hay proyectos, como este último, que aún están sin acabar, espera que el nuevo gobierno los sepa finalizar, ya que, si no es así, dice que tanto él como su equipo estarán vigilantes desde su nuevo papel en la oposición, porque "Independentes por Rábade é un proxecto de continuidade ao que a derrota deste domingo debe servir para fortalecerse de fronte ao futuro".

Pero cada vez que se produce una ruptura tan traumática como la que también sucedió en Antas este domingo, no todos los afectados reaccionan igual. Javier Varela, al que las urnas también lo dejaron este domingo sin poder celebrar sus 25 años como alcalde, prefiere de momento guardar silencio y tomarse unos días de reflexión, "antes de facer calquera tipo de anuncio".