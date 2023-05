O BNG preséntase como o "cambio que necesita" Castro de Rei

O BNG preséntase ás eleccións municipais do 28 de maio como "o cambio que necesita" Castro de Rei.

Olga García Portela, nacida na Ponte de Outeiro e veciña de Castro de Ribeiras de Lea dende hai 38 anos, estréase como alcaldable, tomando o relevo de Digna Lagarón, á que acompañou nas listas nas dúas últimas convocatorias.

"Somos o único proxecto que pode liderar o avance da nosa veciñanza, baixo o criterio dunha xestión eficaz, o compromiso coa igualdade, a posta en valor dos nosos recursos, a defensa dos servizos públicos, é dicir, poñer no centro as necesidades dos veciños", salientou a candidata durante o acto de presentación, no que avanzou máis detalles sobre a candidatura.

Esta está conformada por "un grupo de 16 mulleres e homes que está convencido das posibilidades deste concello, e ademais, conta coa capacidade e con toda a ilusión para que xuntos lideremos o vindeiro goberno municipal", manifestou Olga, indicando que o BNG "vai a por todas".

"Castro de Rei merece un cambio que poña todo o potencial do concello a funcionar, con persoas honestas, traballadoras e con capacidade, e eses son os valores das persoas que conformamos esta lista", conclúe.

LISTA. Olga García Portela ocupa o número un dunha lista na que a acompañan: Digna Lagarón Doval, Adrián Rodríguez Rancaño, María Xosé Fernández Covos, David Vivero Novo, Iria Corredoira García, Manuel Anllo Canto, Natalia Alonso Freire, José Luis Fernández García, Ana Belén Veiga Teijeiro, Alfonso Legaspi Veiga, María Loli Linares Fernández e Germán Naval Lage. Como suplentes están María Angelines Freire Castro, Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez e Serafín Carballo Carballeira.