O BNG pontés celebra este venres no auditorio Alovi o seu acto central de campaña

O auditorio Alovi das Pontes acollerá este venres, ás 20.00 horas, o acto central de campaña do BNG, no que intervirá a aspirante á alcaldía, Carmela Franco, que estará arroupada polo rexedor de San Sadurniño, Secundino García, e polos membros da candidatura local, Emma Lamas e Diego Balsa.

No acto, a alcaldable, tratará de trasladar aos veciños e simpatizantes o programa do BNG que conta, según avanzou, "con máis de 80 actuacións concretas" recollidas nun formato "que permite visualizar cunha mirada rápida as propostas para facer das Pontes unha vila para vivir e da que recuperar o orgullo".

Entre as medidas máis relevantes, destacan "a posta en marcha dun Fogar das Maiores na Canle IV adaptada a necesidades diversas, un programa de apoio ás familias, a demanda para que se leve a cabo o concurso de Transición Xusta, a creación dunha empresa enerxética municipal ou desenvolver actuacións para atraer iniciativas industriais".

Ademais, o BNG pontés tamén contempla actuacións noutros ámbitos cun "Plan de Emancipación Xuvenil, a creación do Lar da Mocidade, o impulso do servizo de normalización lingüística, a posta en marcha dunha vila deportiva ou o Plan de Xestión Deportiva Municipal que remate co coas existente na actualidade", explican.

A candidatura tamén porá a mirada no rual coa creación "dunha ponte entre o centro urbano e as parroquias, cun tratamento especial no PXOM, dotación orzamentaria específica, dinamización social e cultural ou cun plan anual de mantemento de infraestruturas. Ao mesmo tempo, procúrase recuperar e reactivar os servizos públicos devaluados nestes últimos anos, como a Oficina de Recadación ou a OMIC, asemade de realizar unha planificación e renovación da organización municipal".