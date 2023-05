El BNG mantuvo un encuentro con las directivas de los IES de As Pontes

El BNG de As Pontes mantuvo una reunión con las directivas del IES Castro da Uz y el IES Moncho Valcarce, una "frutífera xuntanza" en la que los nacionalistas trasladaron sus propuestas en materia de equipamientos, infraestructuras y formación, además de abordar las necesidades de los centros.

El BNG defiende "retomar os convenios de colaboración que se tiñan no pasado coa Consellería de Educación para realizar melloras na rede educativa do municipio", así como suscribir un acuerdo con los centros "no que se permita unha utilización municipal dos espazos fóra do horario lectivo".

Los nacionalistas también apuestan porque se impulse una cooperación con los "diferentes proxectos industriais anunciados para As Pontes", de manera que se fomente "a formación de perfís profesionais para as actividades que se vaian desenvolver na nosa vila".