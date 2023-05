O BNG de Guitiriz desenvolveu un encontro coa veciñanza na feira de Parga onde os nacionalistas deron a coñecer as propostas que presentan e as persoas que conforman o seu proxecto.

A candidata, Mónica Roca, estivo acompañada, ademais de por representación da súa lista, pola deputada por Lugo no Parlamento galego, Carme Aira.

Roca destacou que a feira é "un dos eventos comerciais que imos potenciar, xa que o comercio local e de proximidade é unha das chaves para o desenvolvemento local, sobre todo para o sector agrogandeiro".

A cabeza de lista tamén destacou que a veciñanza de Guitiriz "merece outro xeito de gobernar, con máis servizos públicos e máis benestar", e falou do consultorio médico de Parga, do que din que "grazas á mobilización social xunto co traballo do BNG recuperouse parte da súa actividade", algo co que non se conforman os nacionalistas, que apuntan que "precisase a totalidade do servizo e avanzar en máis melloras".