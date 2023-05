O BNG do Incio aposta por un goberno capaz de "potenciar un rural esmorecido"

A candidata do BNG á alcaldía do Incio, Carme Aira, encabezou este venres un acto público na capitalidade municipal, no cal asegurou que o concello "merece un goberno con capacidade para potenciar un rural esmorecido".

No encontro estivo acompañada do deputado no Parlamento Xosé Luis Rivas, Mini, e integrantes da súa candidatura, formada por Fernando Montero, Francisco Toirán, Xulio Corujo, María Consuelo López, José Ramón Rodríguez, Manuel González, Luis Castro e José Moscoso.

"Imos formar un goberno municipal comprometido todo o ano, durante todos os anos. Cun proxecto con planificación e rigor, deseñado dende a honestidade, o entusiasmo e a ilusión de traballar par facer que O Incio avance", dixo a alcaldable.

Impulsar o sector agrogandeiro, dinamizar o emprego con talleres, mellorar o transporte público e promover iniciativas para unha educación de calidade son algunhas das propostas dos nacionalistas.