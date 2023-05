El BNG demanda para A Mariña unas infraestructuras "do século XXI"

El BNG escenificó en O Vicedo, en el puente que une las comarcas de A Mariña y Ortegal, la demanda de unas infraestructuras "do século XXI". Allí se reunieron representantes mariñanos con el diputado en el Congreso Néstor Rego y denunciaron que ambas comarcas están "totalmente desconectadas desde que afastaron a autovía do Cantábrico do occidente mariñao", por lo que reclaman "unha Mariña conectada e acabar coas décadas de atraso que sofre en materia de infraestruturas".

Advierten que la "profundísima fenda territorial" tendrá consecuencias a corto y medio plazo y lamentan que tras dos décadas de anuncios el corredor autonómico esté incompleto y la A-74 todavía no exista, a lo que añaden que el ferrocarril "sigue esmorecendo" y que el transporte por carretera "non cobre as necesidades de mobilidade da poboación".

Néstor Rego recuerda que llevó al Congreso estas situaciones y puso como ejemplo del "desleixo" hacia la comarca que el derrumbe de la N-642 en la entrada a Burela "aínda está en reparación catro meses despois". "É inconcibible que en casos como o do derrube da Areoura non exista ningún vial alternativo en condicións, o que vén demostrar unha vez máis o total abandono das infraestruturas por parte do Estado na comarca da Mariña, que leva máis de dúas décadas agardando pola A-74 sen que ningún dos sucesivos gobernos de un e outro signo fose capaz de construír nin un só quilómetro de autovía".

Por su parte el responsable comarcal, Antonio Veiga, hizo referencia a la movilidad y a la conexión entre las diferentes localidades de A Mariña y considera básico el transporte colectivo por carretera o ferrocarril, pues "mellora a vida das persoas". "Hai que dispoñer das infraestruturas correspondentes, tamén para a entrada e saída de mercadorías, e aí os concellos teñen que posicionarse claramente", agregó.