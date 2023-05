El bipartito resiste el empuje del PP en un escenario muy abierto en Lugo

Las espadas siguen en todo lo alto en Lugo de cara al 28-M con un panorama muy igualado entre los bloques de derecha e izquierda, si bien, según una encuesta de Infortécnica. el actual bipartito resiste y podría mantenerse en el gobierno aunque con el PP muy cerca de la mayoría absoluta.

El sondeo realizado por la empresa catalana a una semana de las elecciones dibuja un escenario muy parecido al del publicado en la última semana de marzo, con un elevado porcentaje de indecisos —pese a que baja del 30,6% al 28,1%— que será decisivo.

El PP, con Elena Candia al frente, ganaría las elecciones del domingo con 12 concejales, dos más de los que tiene en la actualidad, y un 44,4% de apoyos, según la estimación que hace Infortécnica tras realizar 517 entrevistas telefónicas.

El PSOE de la alcaldesa, Lara Méndez, cedería un escaño y se quedaría en 7, con un 27,5% de respaldo. Mientras, su socio de gobierno, el BNG, liderado por Rubén Arroxo, ganaría un edil hasta sumar 6 y un 24,8% de los votos.

La encuesta no da representación a Ciudadanos, que actualmente tiene dos concejales en la corporación municipal, pero sitúa a la formación que encabeza Olga Louzao con posibilidades de alcanzar el 5% de votos que le permitiría garantizarse un escaño. Si fuera así, los perjudicados serían los grandes partidos, PP o PSOE, porque el BNG parece asentado en los seis concejales.

Sondeo. EP

Pese a que el sondeo refleja un retroceso de los socialistas, siguiendo la tónica que prima en la actualidad a nivel estatal, Lara Méndez es la candidata con mejor valoración, con una nota de 5,6 y el mayor conocimiento entre los lucenses, del 86,6%.

La popular Elena Candia y el nacionalista Rubén Arroxo empatan en cuanto a la calificación que les dan los encuestados, con un 5,3 cada uno, si bien la política conservadora, que lleva varios meses con una extenuante campaña visitando todos los rincones del municipio y que fue presidenta de la Diputación Provincial en 2015 aunque solo durante unos meses, tiene un mayor conocimiento que el cabeza de lista del BNG, un 83,4% frente a un 78,9%.

LA RECUPERACIÓN DE CS. Olga Louzao, cuya formación está protagonizando una notable recuperación de votos durante esta campaña electoral y a la que hace dos meses todos los sondeos la daban prácticamente por desaparecida en la corporación lucense, es, sin embargo, la que recibe menor nota, un 4,2, y la que tiene un conocimiento más bajo por parte de los ciudadanos, un 38,9%.

Valoración de candidatos. EP

Si Ciudadanos consigue escaño, podría ser clave en la gobernabilidad del municipio. El bipartito aceptó durante el actual mandato algunas de sus propuestas, pero sus concejales son muy críticos con el gobierno local. Con el PP las relaciones tampoco son muy fluidas. Tanto Juan Vidal Pardo, número 2 de la lista, como Louzao aseguran que desde el PP les ofrecieron que fueran en sus listas y que intentaron enfrentarlos.

Su alcaldable no aclara con quién pactaría en caso de ser decisivos. "Eu non vou falar de cargos nin a chave van ser as siglas duns ou de outros. O meu voto é para cambiar a cidade", aseguró en una entrevista en este diario.

La encuesta de Infortécnica no da casi posibilidades de conseguir representación a los otros partidos en liza: la coalición formada por Podemos Esquerda Unida, con Chus Rodríguez a la cabeza; a Vox, que lleva por segunda vez como alcaldable a Sonia Teijeiro; Contamos, con Carmen González, y a Mónica Ceide, de Ucin.