Besteiro cree que el PP no está "orgulloso" de sus candidatos a las elecciones

José Ramón Gómez Besteiro, delegado del Gobierno en Galicia, aseguró este sábado que, atendiendo a su campaña, el PP no se muestra orgulloso de sus candidatos. Lo hizo en un acto en Cervo en el que acompañó a la candidata socialista en el concello, Luján Ramos, junto al secretario de Organización, José Manuel Lage Tuñas.

Besteiro habló así del Partido Popular: "Pero esta xente tómanos por tontos a todos, que se Bildu, que se non sei que... o primeiro que teñen que facer é falar dos seus candidatos, que non están orgullosos deles, porque non falan deles. Nin falan do seu programa, do que queren facer para os próximos catro anos", señaló.

"Loxicamente, quen fala así e quen actúa así non ten moita confianza nin nas eleccións nin nos cidadáns. E aí é onde os cidadáns os van poñer no seu lugar, na oposición, porque é o único que saben facer, oposición a todo, ao Goberno de España, aos gobernos municipais, ás deputacións... opóñense a todo", añadió.

Besteiro, que este sábado vivió un intenso día de campaña electoral junto a Lage Tuñas con actos en Abadín, Burela, Barreiros, Foz, Cervo, Xove y Viveiro, destacó el papel de Pedro Sánchez en Europa, en un mitin en el que, de paso, criticó el discurso del PP. "Agora estamos cun goberno de Pedro Sánchez, un home competente, traballador como non hai outro e que sabe inglés e francés, e iso non o soportan. Cando estaba Zapatero na Moncloa decían ¿cómo puede haber un presidente que no hable inglés?. E despois chegou Rajoy, e nin inglés nin francés. E Feijóo tampouco, bueno está tomando leccións. Non pasa nada. Se non tivo oportunidade de aprender inglés paréceme ben que o aprenda, pero home, contestemos doutra maneira, eh. Sabemos Manolo Escobar e Bruce Sprinter... non nos lancemos a iso. Vaiamos primeiro ao fácil: Iron Maiden, cousas así, pero non nos lancemos a dicir cousas que non sabemos pronunciar", indicó.

"Pero aí está Pedro Sánchez, que vai por Europa, sabe inglés e francés, é guapo... e iso non o soportan. E negocia con franceses e alemáns, e trae cartos para España, cando os outros só sabían dicir que os socialistas eramos uns pedigüeños en Europa. E imos consentir que nos rouben esta situación cando foi o presidente do Goberno quen trouxo todos eses cartos para poder solucionar a crise creada pola pandemia, a guerra de Ucraína e o volcán? Non" enfatizó el delegado del Gobierno.