Bernardo Valdês suxire solicitar axudas para crear comunidades enerxéticas en Cervantes

O cabeza de lista do BNG en Cervantes para as eleccións municipais, Bernardo Valdês, puxo sobre a mesa unha suxestión dirixida ao goberno local. Pídelle así que desde o Concello se solicite financiamento a través dalgunha das liñas de axuda que hai abertas neste momento para impulsar comunidades enerxéticas, pequenas asociacións de participación veciñal —tamén poden participar as administracións locais— nas que se aproveitan os recursos a través das enerxías renovables e "supoñen unha fórmula máis sostíbel e eficiente".

"O Concello debe poñer en marcha medidas para contribuír á sustentabilidade ambiental e á redución da factura da electricidade, un importante gasto para as arcas municipais e tamén para os particulares", explicou o alcaldable nacionalista, quen ademais matizou que aplicar este modelo "tería un custo mínimo e un avance na mellora da calidade de vida da veciñanza".