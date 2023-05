Balado busca su cuarto mandato consecutivo como alcaldable del PP en Castro de Rei

Francisco Balado, regidor de Castro de Rei desde el año 2011, buscará su cuarto mandato consecutivo en los próximos comicios municipales de 28 de mayo.

La candidatura que lidera cuenta con el respaldo de simpatizantes y afiliados, de la dirección provincial y del responsable de Medio Rural del gobierno gallego, José González, que lo arropó durante el acto.

Balado, que aspira a revalidar la confianza de los ciudadanos, presentó una candidatura "representativa das parroquias do Concello para seguir dando resposta ás peticións do veciños e cumprir o programa electoral".

En su discurso, el regidor avanzó como principales líneas programáticas "impulsar a creación de máis solo industrial no parque de Castro Riberas de Lea e o incremento da participación en plans integrados de emprego, aumentando a elevada cifra acadada neste mandato de persoas empregadas nas industrias asentadas".

Entre sus principales apuestas están, en materia de conciliación laboral y familiar, "aumentar o servizo de madrugadores, construír un ximnasio no CEIP Veleiro Docampo e polo acondicionamento exterior do CEIP Ramón Falcón, ademais do reforzo dos servizos de Dependencia e do SAF", y en el plano deportivo "a ampliación dos campamentos de verán e programación de ocio, a construción dunha nova pista de pádel, parques infantís nos colexios e un novo polideportivo".

Además de Francisco Balado, la lista del PP de Castro de Rei, que suma tres novedades, cuenta con Roberto Lorenzo Fernández, Víctor Carrera Puente, Laura Campo Fernández, María Josefa López López, José Rielo Losada, José Luis García Barja, Marisol Gigán Díaz, María Edita Sinde Basanta, Juan José Pita Iravedra, Mónica Begoña González Cabana, José Ramón Vega Barja, Paula Sánchez Seoane y como suplentes Josefa Mouriz Teijeiro, Ana Isabel Morandeira López y Pablo Prieto González.