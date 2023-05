La presidenta de la Comunidad de Madrid y reciente ganadora por mayoría absoluta de los comicios madrileños, Isabel Díaz Ayuso, prometió este lunes hacer el Camino de Santiago tras la desaparición de Podemos, tanto de la Asamblea madrileña como del Ayuntamiento.

"Es maravilloso y creo que voy a hacer el Camino de Santiago porque ayer le pedí al Señor que nos quitase esta forma de hacer política que no tiene sentido. De aquí a las generales la catarata de despropósitos que tienen pensada no va a cesar y espero que esto al menos les pare un poco. Menos mal que Madrid ha dicho que no quiere pasar por ahí", afirmó Ayuso en una entrevista concedida a El Programa de Ana Rosa.

El Gobierno, configurado para junio

Ayuso ha desgranado este lunes que espera tener a finales de junio configurado su gobierno, que será pequeño y en el que, al igual que en las listas electorales, habrá renovación.

Así lo ha avanzado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, donde ha hecho hincapié en que ella prefiere "gobiernos cortos" porque son "muy ejecutivos" y de esta manera "todos los consejeros se involucran en las cosas de los demás".

"Los gobiernos pequeños son mucho más estables y no nos encontramos con situaciones como en la Nación, que tienen por ejemplo la Ciencia e Investigación por un lado y la Universidad por otro. Empiezas a duplicar puestos, a duplicar cargos y se descoordina absolutamente todo", ha manifestado a continuación.

Ayuso ha desgranado que ya ha pensado en algún nombre, aunque antes pone por delante los "retos" a los que tendrán que enfrentarse. "Si todo va bien, a finales de junio tenemos todo en Madrid hecho", ha pronosticado a renglón seguido.