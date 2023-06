Así están los pactos en la provincia

Uno de cada cuatro ayuntamientos lucenses deberán buscar fórmulas para definir el próximo gobierno local. Mientras que en algunos lugares las negociaciones ya se han iniciado, en otros las reuniones no se producirán hasta la próxima semana. Esta es la situación en la que se encuentran estos 16 concellos pendientes de gobernabilidad.

En Lugo, a pesar de que el PP se hizo con los dos concejales que tenía Ciudadanos en la anterior corporación, los 12 ediles que consiguió tras las elecciones del domingo no son suficientes para desbancar al bipartito de Lara Méndez (PSOE) y Rubén Arroxo (BNG), que suman trece actas. Ambos creen que llegar a un nuevo acuerdo será "doado". Este miércoles ya tuvieron la primera reunión formal, aunque se prevé que se produzcan nuevos encuentros en los próximos días.

Sarria | Garrido buscará estabilidad en el BNG

En Sarria, el BNG celebrará una asamblea el viernes para analizar los resultados electorales y estudiar la opción de pacto con Camiña Sarria. Esta última formación, con siete concejales, fue el partido más votado y manifestó su deseo de buscar un pacto para lograr estabilidad, con lo que Claudio Garrido encadenaría su segundo mandato consecutivo.

El BNG cuenta con dos ediles, lo que sumados a los de Camiña, le daría la mayoría absoluta. Por su parte, el PP logró cinco representantes y el PSOE, tres.

Samos: "Boa sintonía" para formar un bipartito

El BNG y el PSOE de Samos se reunirán la próxima semana para abordar un pacto de gobierno, para lo que existe "boa sintonía". El primer partido cuenta con tres ediles y el segundo con dos, sumando así la mayoría absoluta.

Un acuerdo daría la alcaldía a la nacionalista María Jesús López. Su partido obtuvo unos resultados históricos, al ganar dos concejales. Por su parte, los socialistas perdieron tres. El PP fue la fuerza más votada, con cuatro ediles.

A Chaira | La comarca se llena de pactos y alianzas

Vilalba: Una acuerdo de tres para frenar al PP

Solo un tripartito de PSOE, Vilalba Aberta (VA) y BNG evitaría un gobierno del PP, que volvió a ser la fuerza más votada en Vilalba tras perder su mayoría absoluta en los comicios de 2019. VA ya habría intentado algún contacto con los nacionalistas, ante unas negociaciones que probablemente se inicien la próxima semana y que se prevén intensas para ver quién lidera el proyecto.

Y es que el PSOE sufrió un gran desgaste, perdiendo 1.500 votos, quedándose con cinco ediles. Por su parte, VA tiene tres y los nacionalistas uno, mientras que el PP se quedó con una insuficiente mayoría, a pesar de conseguir ocho ediles.

A Pastoriza: PSOE y BNG, condenados a entenderse

En A Pastoriza, PSOE y BNG suman seis ediles frente a los cinco del PP, que subió uno en estos comicios. Aunque sobre el papel no deberían surgir problemas para reeditar el bipartito que se mantiene desde 2007, es conveniente recordar que en 2019 este acuerdo no se produjo hasta última hora y a punto estuvo de irse al traste. Las primeras reuniones entre ambos grupos todavía están pendientes de fijarse, aunque todo apunta a la próxima semana.

Muras: Los nacionalistas quieren liderar el proyecto

El BNG fue la fuerza más votada, aunque solo obtuvieron tres ediles, al igual que el PP. Ahora los nacionalistas buscarán un pacto con el PSOE para gobernar con mayoría. Los primeros encuentros están previstos que se produzcan a lo largo de la próxima semana.

A Mariña | Reuniones y coaliciones

Alfoz: Primera reunión de Val para quedarse la alcaldía

Los socialistas de Alfoz y los independientes de Vía se reunirán mañana a las cinco de la tarde en la que será su primera toma de contacto después de que en las elecciones del domingo resultaran ser las dos fuerzas más votadas y empatadas a tres concejales.

Según insistió este miércoles el alcalde en funciones, Jorge Val, la premisa con la que llegan los socialistas a la reunión es conservar la alcaldía. al ser el partido más votado en las urnas. A partir de ahí iniciarán las negociaciones para repartirse las responsabilidades del gobierno.

O Valadouro: La llave del Concello la tiene Udival

El gobierno de O Valadouro es uno de los que sigue pendiente de las conversaciones que se puedan dar para la formación de un equipo. El candidato del PP, José Manuel Lamela, que resultó el ganador de las elecciones y tiene cuatro ediles, está pendiente de mantener un encuentro con la concejala electa de Udival, María José Fernández.

Los independientes, que tienen un concejal, ya gobernaron en coalición con los populares, pero también fueron la llave en la moción de censura de 2013 que desalojó de la alcaldía al propio Lamela. En aquella ocasión se unieron PSOE, BNG y Udival.

Barreiros: Reeditar una coalición que "funcionou ben"

En Barreiros aún no hubo contacto oficial entre el BNG y el PSOE para reeditar el pacto con el que gobernaron el municipio los últimos cuatro años. Tanto la alcaldesa en funciones, Ana Ermida, como la socialista y concejala en funciones, Carmen Veiga, ya adelantaron que se reunirán pronto para hablar porque concuerdan en que la coalición "funcionou ben".

Foz: Dudas entre un bipartito o gobernar en minoría

Los movimientos para una posible acuerdo de gobierno en Foz entre el PSOE y el BNG todavía no se dieron y, al menos oficialmente, no hubo contactos entre las dos formaciones. Socialistas y nacionalistas gobernaron juntos durante los últimos cuatro años, por lo que todo apunta a que la coalición podría repetirse.

Sin embargo, el alcalde en funciones del PSOE, Fran Cajoto, dejó abierta la posibilidad de gobernar en minoría al asegurar que analizarán los dos escenarios. Por su parte, el nacionalista Fran Fanego se mostró partidario de la coalición porque "non se entendería que non gobernasemos xuntos outra vez, despois de facelo no último mandato".

Burela: A la espera de definir las propuestas

Las negociaciones para cerrar un acuerdo entre el PSOE y el BNG en Burela todavía no empezaron. La candidata socialista, Carmela López, dijo que hablaría con las fuerzas que tuviera que hablar y el nacionalista Mario Pillado adelantó que el resultado de las elecciones les había dejado en un lugar que les ofrece una oportunidad "que hai que aproveitar". De hecho, los nacionalistas se reunieron ayer en asamblea y, al término de la misma, confirmaron que están preparados "para iniciar as negociacións".

Viveiro: Dos independientes que los demás ambicionan

Las fuerzas políticas que lograron representación en Viveiro aún no iniciaron conversaciones, por lo que todas las posibilidades están sobre la mesa. El PP de Mariña Gueimunde fue el más votado logrando siete concejales, pero no le bastan para gobernar en solitario, puesto que la mayoría absoluta de la corporación está en nueve ediles.

Esa suma la conseguiría si llega a algún acuerdo con los independientes de Por Viveiro. PSOE y BNG también ambicionan a estos dos ediles para poder, al menos, gobernar en minoría.

Ribeira Sacra | Cambios

Quiroga: Un tripartito para un cambio de ciclo

José Luis Rivera, de Independientes por Quiroga, ya ha mantenido contactos con PSOE y BNG para conformar una mayoría que desbanque al PP de la alcaldía después de 36 años. Rivera espera "sentar as bases dun tripartito" y añadió que faltan 17 días para la formación de la nueva corporación, por lo que "hai tempo suficiente para chegar a un acordo".

Destacó el hecho de que hay muchas posibilidades de entendimiento. Por lo que respecta al PP, su alcaldable, José Manuel Pol, indicó que nadie se ha puesto en contacto con él y en el caso de que lo hiciesen, "por educación, haberá que escoitar que teñen de dicir".

Taboada: El final de 36 años de alcaldes populares

Taboada es otro municipio de la zona sur en el que el PP queda relegado de la alcaldía después de 36 años. El PSOE, con cuatro, ediles, y el BNG, con tres, suman los concejales necesarios para formar un gobierno de coalición.

El socialista Roi Rigueira y el nacionalista José Portela no dudan en que llegarán a un acuerdo de gobernabilidad. Ambas formaciones solamente tendrán que decidir cómo se repartirán las diferentes áreas municipales.

A Montaña | Martínez baraja en Becerreá un gobierno en minoría

Tras perder la mayoría absoluta y quedarse con cinco ediles, frente a los cuatro del PP y los dos del BNG, Manolo Martínez (GaS) contempla gobernar en minoría, a través de acuerdos puntuales. En todo caso, se muestra dispuesto a escuchar a las otras fuerzas en caso de que le presenten algún tipo de propuesta para Becerreá.

A Ulloa e Melide | Reuniones a múltiples bandas en Monterroso

La fragmentación del voto en Monterroso ha sido tal que la única posibilidad de gobierno pasa por un acuerdo a tres bandas, toda vez que PP y PSOE están empatados a tres ediles. IxM y PG, con dos ediles cada uno, y el BNG, con uno, tendrán la llave del gobierno hacia uno u otro lado. De momento, todos están dispuestos a hablar con los otros y se espera que las primeras reuniones se produzcan a finales de esta semana.