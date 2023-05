El asesino de un policía lucense que está enterrado en Baleira, en una lista de Bildu

El número 21 de la lista de EH Bildu para el ayuntamiento de Irún en las elecciones del próximo 28 de mayo se llama Juan Ramón Rojo González. Fue miembro de Eta y el 14 de enero de 1992 asesinó a tiros junto a Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, al policía nacional lucense José Anseán, que tenía 38 años.

Anseán caminaba por Bilbao junto a su mujer camino del trabajo cuando Rojo e Iglesias se bajaron de un coche y le dispararon. Desde entonces su cuerpo reposa en Baleira, de donde es su esposa. Su hijo tenía 14 años cuando todo sucedió. Traumatizado por la muerte de su progenitor, recibió tratamiento psiquiátrico y 15 años después, tras conocer la sentencia del asesino de su padre, se suicidó. También está enterrado en Baleira.

Rojo fue sentenciado a 27 años, que se sumaron a los 30 a los que había sido castigado en 1996 por el asesinato de Francisco Gil Mendoza, a quien Eta había sentenciado por narcotraficante, y es que la banda armada le había declarado la guerra a quienes introducían droga en Euskadi. Gil Mendoza había sido detenido varias veces por tráfico de drogas a pequeña escala, pero las fuerzas del orden no lo consideraban un narcotraficante.

La inclusión de Juan Ramón Rojo González en unas listas electorales no fue bien recibida ayer en Baleira. "Me parece una vergüenza, entiendo que puede ser legal, pero no es ético ni tiene explicación alguna que una persona que fue condenada por un asesinato vaya en una lista. Es algo inexplicable", asegura Ángel Martínez Puga, alcalde de la localidad lucense.

El político del PP se mostró tajante al respecto. "No tiene sentido que pueda representar a gente que no tiene nada que ver con lo que hizo. Fue hace mucho tiempo, pero hay gente que recuerda aquella tragedia", indica.

Uno de ellos es Jesús García, vecino de la localidad. "Fueron días impactantes. Al entierro acudió mucha gente y recuerdo a gente gritando asesinos, asesinos". apunta.

Otro baleirense echaba la vista atrás este viernes ante las cámaras de la TVG. "Nun puebliño tan pequeniño e que pase unha cousa destas, pois conmociona. Todo se olvida, pero naquel momento fóra todo moi triste". Rojo no es el único exetarra que forma parte de las listas de Bildu para las municipales del 28-M. Son un total de 44 y siete de ellos tienen delitos de sangre. Desde que se supo, el debate político se ha calentado hasta el punto que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia la opción de investigar a esas 44 personas tras recibir la denuncia interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia en la que su presidente, Daniel Portero, instaba a comprobar si las candidaturas son válidas.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público informaba este viernes que tras recibir el citado escrito "ha procedido a su registro, y tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales".

En su escrito, DyJ alerta de que "están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo, y siete de ellos por asesinato terrorista y que concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo".

La asociación sostiene que "es deber y obligación del Estado de Derecho ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones", comprobando si todos ellos han cumplido sus respectivas condenas.

Feijóo lamenta que el PSOE "baje las orejas" ante las provocaciones de EH Bildu

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que le "estremece" que el PSOE "se calle" y "baje las orejas" ante la "provocación" de EH Bildu por llevar "asesinos" en sus listas electorales.

Por eso, retó a los candidatos socialistas, si tienen un "ápice de dignidad", a exigir a Pedro Sánchez que rompa con Bildu o se vayan del partido. En un acto en Toledo, Feijóo aseguró que hasta ahora ningún dirigente socialista ha "levantado la mano" en el Comité Federal del PSOE para decir "basta ya de desmanes y despropósitos" sino que se han "cruzado de brazos ante cada vergüenza".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este viernes que "no es decente" que Bildu lleve en sus listas a 44 exconvictos de Eta aunque se pueda decir que es legal. En su opinión, merece el mayor de los reproches. Así lo afi rmó en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Según Sánchez, lo más relevante es que hace más de una década la democracia derrotó a la banda terrorista Eta y cree que la labor de todos los responsables políticos es la de reconocer y respaldar a las víctimas del terrorismo.