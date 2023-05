Arroxo recuerda que el calmado de tráfico redujo los atropellos

El candidato del BNG a la alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, mostró su sorpresa con las declaraciones del grupo popular demandando la eliminación de los pasos de peatones elevados y otros elementos de calmado de tráfico. "Hai 4 anos, Lugo era unha das cidades galegas nas que se rexistraban máis atropelos. Coa nosa chegada ao goberno, iniciamos un plan de calmado de tráfico que aumentara a seguridade en distintas zonas da cidade", explicó.

Recordó que los lucenses deberán acudir a votar el domingo y que "un puñado de votos decidirán o futuro de Lugo entre dous modelos de cidade". Así, aseguró que, por una parte se encuentra el que propone el BNG, que trabaja para "aumentar a protección do peón e o calmado do tráfico, creando unha cidade máis amable", y, por otra, el de los populares, que proponen "volver atrás, diminuíndo a seguridade e aumentando os atropelos".

Explicó que el calmado de tráfico se inició en las zonas escolares, ampliándolo a otras en las que se registraba mayor velocidad y a los puntos con más atropellos de la ciudad. "O PP desde o comezo do mandato estivo en contra das medidas de calmado do tráfico e de que os espazos públicos fosen cada vez máis seguros", criticó.

También puntualizó que los populares se equivocaban al considerar que los pasos elevados no cumplen con la normativa. "A crítica do PP fai referencia a unha normativa estatal que non se aplica nos concellos; é distinto un paso de peóns elevado na N-6 que un en Ramón Ferreiro", puntualizó.

Arroxo cree que los lucenses apostarán de nuevo por la formación nacionalista, de manera que pueda ampliar su plan para el calmado de tráfico a través de diferentes medidas en todas las zonas problemáticas de la ciudad.

"Estamos a poucos días de abrir un tempo novo en Lugo cun goberno do BNG", declaró el candidato nacionalista a la alcaldía, que añadió que confía en que "a veciñanza aposte este domingo por nós para darlle ao noso concello o cambio que merece".