Arroxo promete dos nuevos parques infantiles cubiertos si llega a la alcaldía

Rubén Arroxo, candidato a la alcaldía de Lugo por el BNG, anunció este sábado que construirá dos parques infantiles cubiertos si se convierte en alcalde a partir del próximo 28 de mayo. Las instalaciones se crearán en la Praza do Camiño Primitivo y en la Fonte dos Ranchos.

"No último mandato fixemos un importante esforzo por dotar de servizos a todos os barrios", aseguró Arroxo, que dijo que el objetivo es "que toda a veciñanza teña dispoñible un parque cuberto preto do seu fogar".

El actual teniente de alcalde defendió el parque de la Praza do Camiño Primitivo: "Actualmente, as zonas de xogo pa as nenas e nenos maís próximas están en San Roque e na rúa Novo Freire".

Sobre el de Fonte dos Ranchos, indicó que "completará a dipoñibilidade destas zonas de xogos para as nenas e nenos".

El BNG participó este sábado en una concentración de los vecinos de Nadela, que reclaman a la Xunta un mayor control de las emisiones de Tableros Hispanos.