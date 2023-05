Arroxo cita Gallego Tato como el modelo para entornos escolares

El candidato del BNG a la alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, visitó este martes la Rúa Gallego Tato, donde se hizo una intervención para humanizar la zona que considera "un espello do modelo do BNG para as contornas escolares".

"Neste mandato, desde o BNG fixemos un importante esforzo desde a nosa chegada ao goberno para aumentar a seguridade viaria nas contornas escolares, traballo que continuou coa humanización da entrada do centro escolar que conta con máis estudantes de todo Lugo", recordó en referencia a A Piringalla.

Arroxo aseguró que obras como la de Gallego Tato guiarán las intervenciones que se lleven a cabo en el entorno de centros escolares e instó a los lucenses a tener en cuenta esa clase de proyectos a la hora de votar. "A partir deste domingo será prioritario continuar a humanizar e embelecer a cidade creando espazos útiles para a as persoas", dijo.

El alcaldable puso en valor el trabajo ejecutado por el Bloque en estos cuatro años, con la peatonalización de 14 calles y un importante esfuerzo en el calmado del tráfico. "Gañamos case dúas hectáreas de espazos peonís humanizados e aumentamos enormemente a seguridade peonil", afirmó Arroxo, que pidió el apoyo de los vecinos para el BNG afirmando que "se Lugo cambiou tanto co BNG na tenencia de alcaldía, imaxinade o que seremos capaces de facer a partir do 28 de maio desde a alcaldía de Lugo".

El cabeza de lista del Bloque mantuvo este martes un encuentro con los vecinos de O Castiñeiro, un barrio con gran densidad de población y que, según destacó Arroxo, "necesita dun esforzo por parte das institucións para dar servizos á veciñanza da zona".

Para la jornada de este miércoles está previsto que los nacionalistas celebren su acto central de campaña en Lugo. Respaldando al alcaldable estará la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que intervendrá a partir de las 20.00 horas en A Mosqueira.