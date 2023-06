Las alianzas para gobernar Monterroso, todavía en el aire

De los 67 ayuntamientos lucenses, Monterroso es el que presenta a día de hoy una gobernabilidad más incierta. Los resultados del pasado domingo dieron lugar a una corporación muy fragmentada –con cinco grupos repartiéndose las once actas– por lo que la elección del alcalde dependerá, como mínimo, de un acuerdo a tres bandas. Aunque ante este escenario todos los protagonistas reconocen que han entendido bien la voluntad del pueblo, "que é a de obrigarnos a entendernos", tres días después de las elecciones todos los candidatos admiten que aún no se ha producido ninguna reunión oficial entre las distintas partes, "aínda que si algunha chamada de confraternización cos demais partidos", según señalaba este miércoles la alcaldesa en funciones, Rocío Seijas.

PP (tres ediles), PSOE (tres), IxM (dos), Partido Galego (dos) y BNG (uno) están, de este modo, condenados a negociar, lo que no solo obligará a olvidar todo lo sucedido en 2019 –con sucesivas crisis en el gobierno de Antonio Gato, que desembocaron en un bipartito encabezado por Rocío Seijas– sino también una campaña electoral muy dura, con graves cruces de acusaciones entre unos y otros.

Así las cosas, Antonio Gato, que regresó al PSOE después de presentarse a los anteriores comicios por IxM, necesitaría el apoyo del Partido Galego y el BNG para volver a repetir como alcalde, puesto que ocupó de 1999 a 2015 como socialista, y durante un breve periodo de 2019, como independiente.

Por su parte, el pacto de estos tres últimos años entre PP e IxM –aunque habría un intercambio de papeles entre Eloy Pérez y Rocío Seijas, al ser ahora los populares la fuerza más votada– no podrá volver a repetirse al no disponer del número de sufragios suficiente. De este modo, la decisión del Partido Galego (PG) –que se define a sí mismo como una agrupación de centro– puede ser clave para hacer que la alcaldía se decante a favor de populares o socialistas.

Las reuniones serán inminentes

Aunque todos los implicados en las negociaciones por la alcaldía de Monterroso reconocían este miércoles que aún no se había producido ninguna reunión, todos admitían que estas no podían tardar en producirse y que, posiblemente, los primeros encuentros serán ya esta misma semana.



Partido Galego

A pesar de que la postura del Partido Galego será clave para decantar la alcaldía hacia uno u otro lado, su cabeza de lista, Xavier Vázquez, dijo este miércoles que en su grupo no había nada decidido y que cualquier tipo de especulación al respecto "nin é certa nin sae de nós".