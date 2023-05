La alcaldesa apuesta por la mejora de Celeiro y el BNG pide un Viveiro sin barreras

"Xa temos o proxecto de humanización da Rúa do Porto de Celeiro listo, a actuación abarca unha zona moi ampla entre a Praza do Náufrago e a Casa do Gardapeiraos", explica María Loureiro, candidata socialista á reelección, sobre una renovación renovación integral que contempla la pavimentación y renovación de servicios.

Este será "un dos principais proxectos do próximo mandato en Viveiro e co convenio coa Deputación rexenerarase toda a fronte marítima de Celeiro, cunha achega de 544.000 euros que se fará en dúas anualidades (2023 e 2024). O 20% restante, uns 136.000 euros, serán aportados polo propio Concello de Viveiro", señala Loureiro. "É unha obra imprescindible para mellorar a mobilidade dos veciños de Celeiro, conservando a esencia mariñeira", dice.

MÍRIAM BERMÚDEZ. Por su parte, la candidata del BNG, Míriam Bermúdez, apuesta por "un Viveiro sen barreiras", estableciendo criterios y prioridades en la accesibilidad. "É necesario adaptar os espazos para as persoas e non ao revés", señala, criticando la dificultad de ir en silla de ruedas, con carrito de bebé o caminar con bastón.

"Existen moitas barreiras especialmente urbanísticas, polo que queremos peonalizar espazos como a Praza de Lugo, mover o mobiliario urbano que non permite o paso cómodo, instalar pasarelas para acceder ás praias, implantar axudas técnicas para acceder ao vaso da piscina e mesmo ao edificio consistorial… Necesidades que para sacar adiante se precisa dun Plan de Accesibilidade como ferramenta de xestión", señala la alcaldable nacionalista.

Bermúdez, con otros miembros de su candidatura. AMA

También habla de "outras barreiras non urbanísticas como a implantación de semáforos sonoros ou o sistema de bucle magnético nos edificios municipais, sen deixar no esquecemento as barreiras na comunicación facendo accesible a páxina web do Concello".