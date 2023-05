Alcaldes que desafían al tiempo

En 1973 se inauguraba la opera de Sidney, Augusto Pinochet daba un golpe de estado en Chile y el almirante Carrero Blanco volaba por los aires víctima de un atentado de Eta. Ese mismo año, Ignacio Gordón era elegido alcalde de Matillas, en Castilla la Mancha, hoy sigue siéndolo y además se volverá a presentar. Es el más antiguo de España, después de que José Luis Seguí, regidor de Almudaina (Alicante) desde 1972, anuncia que no optará a a reelección a sus 82 años.

Detrás de Gordón está el ourensano Senén Pousa, alcalde de Beade desde 1974, quien vuelve a presentarse y además hace alarde de su intención, dado que se cayó de la lista del PP y concurrirá como independiente. Veintidós pueblos de España solo han tenido un alcalde en los cuarenta y cuatro años transcurridos desde que, en 1979, se celebraron las primeras elecciones municipales de la democracia. En la provincia de Lugo, el más veterano es el de Paradela, Manuel Mato, que ostenta el bastón de mando desde 1979 de forma ininterrumpida.

Algunos ya eran regidores durante la dictadura y la mayoría de ellos se volverán a presentar a los comicios del 28 de mayo, por lo que, si ganan y terminan la legislatura, cumplirán cerca de medio siglo en el cargo. Estos son diez de los alcaldes más veteranos que aspiran a volver a ganas las elecciones.

Senén Pousa-Beade (Ourense)

El alcalde de Beade, de 83 años, es uno de los que llevan más tiempo en el cargo, siempre por el PP, salvo el 28-M, que irá como independiente al cambiarlo los populares. Pousa, que siempre ganó por mayoría absoluta, protagonizó algunas polémicas, como por ejemplo tener el Cara al sol como tono de llamada.

Ignacio Gordón-Matillas (Castilla-La Mancha)

Ignacio Gordón, de 82, también lleva con el bastón de mando desde la dictadura. En concreto, desde 1973. Sigue con fuerzas para continuar como alcalde en las listas del PP, aunque reconoce que hay ocasiones en las que se le "quitan las ganas" y que no sabe si, en el caso de volver a ganar, terminará el mandato.

Salvador Pérez-Villaroya (La Rioja)

El alcalde de Villaroya, Salvador Pérez (PP), puede cumplir el medio siglo al frente de este ayuntamiento si gana las elecciones el 28 de mayo, aunque está convencido de que revalidará el mandato porque también concurre una lista del PSOE liderada por "alguien" que no es del pueblo, que tiene siete habitantes.

Manuel Murciano-Moscardón (Aragón)

A sus 80 años, Manuel Murciano repite como candidato en Moscardón con la misma ilusión que cuando empezó aunque, ahora tiene "mucha más experiencia". Murciano (Partido Aragonés) defiende el derecho de las personas mayores a tener "ilusión" y comenta que se siente "muy orgulloso".

Pere Moradell-Torroella de Fluvià (Girona)

La época más dura que recuerda el regidor de Torroella de Fluvià, Pere Moradell (PSC), en los casi 45 años que lleva con el bastón de mando, es "el momento álgido del procés". Según comenta este alcalde de 71 años, "era difícil aguantar siendo socialista", ya que recibía "ataques desde diversos frentes".

Carlos Rivera-Torremocha de Jarama (Madrid)

El alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera, confirma que se volverá a presentar por su agrupación independiente, con la que ganó con mayoría absoluta todos este tiempo. Según Rivera, en estos 44 años este municipio de 1.135 habitantes "cambió mucho" y su último reto es evitar los cortes en internet.

Evaristo Domínguez-Meruelo (Cantabria)

Evaristo Domínguez, asume que los comicios del 28 de mayo serán "el principio del fin" de su liderazgo político, siempre con mayoría abslouta. Domínguez encabezó en 1979 la Agrupación Independiente de Meruelo y en las siguientes elecciones el proyecto eclosionó en Alianza Popular y luego en el PP.

Francisco Asón-Ribamontán (Cantabria)

Francisco Asón se presenta al 28-M tras estimar que la pasada legislatura fue "atípica" por la pandemia, que le impidió materializar proyectos. Asón debutó en el 79 con UCD, luego concurrió como independiente para, más tarde, convertirse en unas las piezas fuertes del Partido Regionalista de Cantabria.

Arturo Calvo-Illaseco de los Reyes (Castilla y León)

Arturo Calvo (PP), de 90 años, explica que vuelve a presentarse a las elecciones porque "le apetece por el bien del pueblo" y para que tenga todos los servicios necesarios "en armonía y paz". Calvo recuerda con orgullo que militó en la AP fundada por Manuel Fraga y que comió con él en varias ocasiones.

Luis Partida-Villanueva de la Cañada (Madrid)

A sus 76 años, Luis Manuel Partida vuelve a ser candidato por el PP en Villanueva de la Cañada. En estos 44 años, el pueblo pasó de tener poco más de mil habitantes a los 24.000 actuales, lo que complicó notablemente la gestión de un municipio que incluso alberga dos universidades. Siempre ganó por mayoría.

Manuel Mato: "A política dexenerou desde o ano 1979, antes había unha limpeza e un respecto"

O alcalde de Paradela, José Manuel Mato (PP), é o rexedor máis veterano da provincia e enfróntase á reelección con "ilusión".

Como está despois de 44 anos ao fronte do Concello?

Cando empecei tiña 23 anos e estou coma sempre, a tope, traballando e innovando. Agora mesmo estamos co tema dos polígonos agrarios, os polígonos forestais…

Segue igual de forzas?

Estou con ilusión, traballando e con cousas novas. Así o acreditan estes últimos catro anos. Paradela está metida na Bauhaus Europea, obtivo 50.000 euros coa Axenda 2030, é dos poucos concellos de Galicia menores de 15.000 habitantes que a ten, tramítanse proxectos europeos... Agora estou con reunións con parroquias, xa na época do covid tivemos a primeira reunión para atallar o abandono do rural coa recuperación de terras abandonadas.

Levar tanto tempo é unha vantaxe ou unha desvantaxe?

Ten os seus inconvenientes. Por exemplo, houbo cousas que molestaron a algunhas persoas, que se fixeron e ao mellor non se souberon interpretar ben. Aínda que entro nas casas de todos os veciños (non podo dicir do 100%), son ben recibido, cada un coa súa ideoloxía. Iso é o máis grande que pode ter un alcalde despois de tanto tempo. Síntome moi orgulloso do pobo porque confiou en min cando tiña 23 anos e se se bota o ratio das once eleccións que levo, dá unha media do 70,5%. Que isto pode cambiar o 28, pode ser, é unha situación á que me adaptarei perfectamente coas responsabilidades que o pobo me encargue, como fixen desde o minuto cero.

E vantaxe?

Sobre todo que a cidadanía te coñece a ti e ti coñeces a cidadanía.

Como evolucionou a política nestes 44 anos?

Creo que houbo uns momentos dunha política dunha limpeza, dun respecto, dunha maneira de proceder... Cando tiña 23-24 anos chegabas á corporación e nos sentabamos os do PSOE, AP e UCD e non se andaba batallando con cousas que non foran de onde se facía aquela mellora, aquel camiño… Para min a política dexenerou, baixou de nivel. Hai unha diferenza abismal no feito de respecto polas institucións, hacia o propio cidadán… Agora mesmo a forma de dirixirnos aos cidadáns (poño en plural aínda que eu non o fago así) non é a correcta, non podes ir con cousas que faltan á verdade. Ten que primar é o interese xeral da poboación, o compromiso e se vas a un posto é que queres cumprir con el, se non, non vaias.

E no trato cos veciños?

Excelente. Aínda que cando hai un elemento distorsionador… Esta lexislatura foi máis conflitiva que os outros 40 anos de alcaldía. Aquí houbo un factor determinante, unha persoa que se dedicou a alimentar follóns.