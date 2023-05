De actor porno gay a alcalde del PP

En solo seis años, Antonio Moreno ha sido actor porno gay, bombero forestal, ganadero y ahora también alcalde de Carcelén, en Albacete. Y, ojo, ha logrado la mayoría absoluta por el Partido Popular, ni más ni menos.



Su lista ha cosechado el 51,39% de los votos, mientras que el PSOE se quedaba con el 48,3%. Concretamente, se ha hecho con la mayoría absoluta por exactamente 12 votos.



"Me enamoré del pueblo desde el primer día"

El idilio de Antonio Moreno con Carcelén se produjo tras dejar el cine para adultos, en su etapa como bombero forestal de Castilla-La Mancha. "Me enamoré del pueblo desde el primer día", afirmaba durante la campaña.

Tal fue su flechazo con la localidad albaceteña que lleva ya seis años residiendo allí, donde cuida a su propio ganado.

Su pasado como actor porno volvía a aflorar esta camapaña, algo que no le preocupó a un Moreno que siempre dijo que no afectaría a su carrera política. "Está todo en internet, es algo que no puedo cambiar, pero todo el pueblo conoce esa época de mi vida y nunca he tenido problema", sentenciaba.