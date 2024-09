El verano se despide en Lugo con tormentas y una ligera subida de las temperaturas

El verano oficial se despedirá esta semana de Galicia con tormentas, chubascos y una ligera subida de las temperaturas. Todo esto supondrá una gran inestabilidad meteorológica que afectará a toda la comunidad a partir del viernes y durante todo el fin de semana y a Lugo y Ourense ya desde la tarde del jueves.

Ese es pronóstico que hacía este martes Meteogalicia, que pondrá fin al verano y dará la bienvenida a un otoño que ya tuvimos ocasión de paladear a principios de este mes.

Nordés

"O anticiclón e o sol, con vento do nordés, que estamos a ter estes días durará só ata o xoves pola tarde, cando haberá un novo cambio de tempo marcado pola inestabilidade, as chuvieiras e as tronadas. Poderán ser as temperaturas máis cálidas tamén porque xa non soprará o vento do nordés. O xoves pola mañá pode facer sol pero pola tarde xa empezará a chover, especialmente nas provincias do interior, en Ourense e en Lugo (sobre todo, no sur da provincia)", afirmó este martes la meteoróloga María Souto, en base a los datos que maneja Meteogalicia.

A partir del viernes, la situación de inestabilidad se extenderá al resto de Galicia, no solo a las provincias del interior como el jueves.

"Volverán aparecer as nubes pola tarde, que traerán tronadas. Iso será o que pasará, probablemente, todo o fin de semana en Galicia e co que daremos a benvida ao outono, que entra xa este domingo", cuenta María Souto.

El otoño entrará con tiempo revuelto pero esto no es novedad este año en Galicia dado que el breve verano también contó con distintos episodios de tiempo lluvioso especialmente en julio que no se corresponderían con el mes del calendario.

Un otoño cálido

Pese a que los inicios de la nueva estación en Galicia serán otoñales, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirma que se estima que este otoño será, en esta comunidad, "más cálido y seco de lo normal", aseguró este martes Francisco Infante, delegado de este organismo en Galicia.

Infante indicó también que el verano –ya casi pasado– ocupa el quinto lugar en cuanto a altas temperaturas en la serie histórica, empatado con otros tres.

El domingo empieza el otoño sobre las tres menos cuarto de la tarde. Aemet pronostica que, para el miércoles de la semana que viene, se prevé la "entrada del primer frente del otoño", aunque, dijo Infante, "no será muy activo".

El 23 y el 24 de julio, los días más cálidos

Las temperaturas más altas del verano en Galicia se alcanzaron, según la Aemet, los días 23 y 24 julio en el sur de la comunidad.

Ribadavia, 41,9 grados

La máxima de este verano en Galicia se alcanzó, en concreto, en el municipio ourensano de Ribadavia.

Lluvias "normales"

Las lluvias de este verano en Galicia fueron –según el delegado de la Aemet, Francisco Infante– "normales e irregulares, con contrastes entre unas zonas y otras" debido a "las tormentas".

Agosto vino "muy seco"

Junio y julio fueron dos meses, según la Aemet, "húmedos y lluviosos" pero "se compensaron con un mes de agosto muy seco" en el que llovió "un tercio de lo que es habitual, que suele ser muy poco".

Septiembre frío

Respecto a la primera quincena de septiembre, Infante destacó que fue "más seca" y con temperaturas –durante los primeros diez días– "por debajo de lo normal". "En los últimos días, subieron con una máxima, el pasado domingo, de 34,7 grados en Ribadavia", dijo.