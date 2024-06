Chubascos y desplome térmico en Lugo para el Arde Lucus

Este año se cumple a rajatabla el refrán de "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". De hecho, en Galicia habrá que sacar la chaqueta y el paraguas, al menos, durante algunos días más. Con la comunidad ya inmersa en el "verano meteorológico", Meteogalicia avanza la llegada de una vaguada que volverá a desplomar los termómetros a partir de este jueves, dejando valores que no subirán de los 20 grados.

Este cambio en las temperaturas no se hará notar, sin embargo, durante este arranque de semana. La influencia de un anticiclón mantendrá a raya las borrascas durante este martes y miércoles, jornadas en las que predominará "o tempo seco, pero co ceo parcialmente nuboso", explica Joel Cid de Meteogalicia, y que provocará chubascos débiles en A Mariña de Lugo y también en el norte de la provincia de A Coruña. Mientras los valores se mantendrán en torno a los 19 grados en Lugo, Ferrol y A Coruña, aunque subirán hasta los 24 en Ourense y Pontevedra y llegarán hasta los 25 en Vigo.

La vaguada polar, que traerá temperaturas bajas para esta época del año, se mantendrá, al menos, hasta el próximo lunes", explican desde Meteogalicia

Sin embargo, a partir del jueves Galicia quedará en una situación intermedia entre el anticiclón situado al oeste de las Azores y las bajas presiones centradas en las islas británicas, lo que provocará un desplome térmico que irá acompañado de "algunha chuviscada" en Lugo.

"A comunidade quedará baixo a influencia dunha vaguada polar que arrastrará unha masa de aire frío e quedará algúns días estática sobre o territorio galego", explica Cid.

Probabilidade de precipitación diaria prevista para esta semana. pic.twitter.com/IKGklfO822 — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) June 10, 2024

La ciudad amurallada, que se encontrará ya inmersa en las celebraciones del Arde Lucus, se encontrará hacia final de semana con "temperaturas máis frescas do habitual para esta época do ano" e incluso con precipitaciones, aunque no se prevé que "caian grandes cantidades de auga".

La situación, que se mantendrá, al menos, hasta el lunes de la próxima semana, traerá de nuevo a Galicia "vento do nordés", con valores que no superarán en ningún caso los 20 grados.

Resto de España

En el resto de la Península, las lluvias continuarán durante los próximos días en el este y en Baleares y, en general, las temperaturas serán bajas para la época, más propias del mes de abril, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Las nubes de evolución se generalizarán, intensificándose en forma de chubascos, que podrían ser localmente fuertes en áreas de la mitad nordeste de Cataluña, y aún más en el interior sudeste de la Península Ibérica. Se mantendrán en alerta por tormenta Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Cataluña.

Aunque hay algo de incertidumbre al respecto, Del Campo apunta a que es probable que los termómetros asciendan de forma generalizada de cara al final de esta semana y ya el viernes podrían superarse los 30 grados en amplias zonas de la meseta norte, así como en el nordeste, centro y sur de la península. En los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, llegarán a los 34 grados.

Las islas Canarias, por su parte, sufrirán un clima más inestable que al que venían teniendo en las últimas semanas. Se esperan intervalos nubosos, y no se descartan precipitaciones ocasionales aisladas en las islas más montañosas. Los vientos seguirán siendo alisios, que se resisten todavía a abandonar el archipiélago.