El tiempo en San Xoán: ¿estropeará la lluvia la noche de las hogueras en Lugo?

Llega una de las noches más esperadas del año, la de San Xoán, y toca mirar al cielo. ¿Estarán las hogueras pasadas por agua? ¿Mojará la lluvia la sardina en lugar de que ésta moje el pan?

Galicia vive este domingo una jornada especial, previa a la noche más corta del año, en la que resulta casi inevitable saltar las cacharelas que se encenderán de norte a sur de la comunidad. Y el tiempo acompañará.

Los cielos estarán despejados, no se espera lluvia y las temperaturas aumentarán este domingo de San Xoán, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Sin embargo, la influencia anticiclónica hará que los cielos estén completamente despejados en la mitad sur, mientras que en la mitad norte, como en Terra Chá o A Mariña, habrá intervalos de nubes bajas, más compactas en el litoral. No se descarta alguna precipitación en las zonas más altas del norte de Lugo.

Además, existe la posibilidad de que haya bancos de niebla matinales en las zonas del interior de la comunidad.

Las temperaturas experimentarán un ascenso, más acusado en la mitad sur, y los vientos soplarán del nordeste, flojos en el interior y moderados en la costa.

De esta forma, en Lugo se podrían alcanzar los 24 grados de máxima, mientras que la mínima no bajaría de 14º.

Noite de San Xoán en Galicia:

☁️ no extremo norte, intervalos nubrados no resto da metade N e 🌖 no resto de Galicia

🌡️ mín 14-15 º C no interior e 16-17 ºC na costa

Vento do nordés, frouxo no interior, moderado na costa

Preamar: 23 ás 18:10 e 24 ás 06:40

Baixamar: 24 ás 00:30