El tiempo en Galicia: este jueves aumentará la inestabilidad atmosférica

Galicia irá perdiendo progresivamente este jueves la influencia del anticiclón, al tiempo que aumentará la inestabilidad atmosférica en la comunidad. Según la predicción meteorológica de MeteoGalicia, se esperan cielos con intervalos de nubes y claros, con un crecimiento de las nubes de evolución a lo largo del día.

Esta situación podría dar lugar a chubascos tormentosos, especialmente en las zonas del interior. Además, se prevén nieblas costeras en las Rías Baixas con el avance de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios significativos o experimentarán ligeros ascensos.

Por otro lado, las máximas sufrirán un descenso ligero a moderado en las comarcas del litoral oeste. Los termómetros oscilarán en Lugo entre los 27 grados de máxima y los 11 de mínima.

Los vientos soplarán de componente este, con intensidad floja, aunque podrán ser moderados con intervalos fuertes en las afueras de Bares.

De cara al viernes, se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica. La mañana arrancará con cielos con intervalos de nubes y claros, así como nieblas en el interior. A medida que avance la jornada, se formarán chubascos tormentosos, con mayor probabilidad en las zonas interiores. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos o experimentarán ligeros descensos. El viento soplará flojo y de dirección variable.

O anticiclón segue achegando fume desde Portugal aínda que pola tarde foise retirando dalgúns puntos.



Segundo os prognósticos do #CopernicusAtmosphere o fume podería estenderse mañá a máis puntos.



No entanto continuamos a monitorizar a calidade do aire: https://t.co/eD03nRIMGy pic.twitter.com/5MGlWC2A9t