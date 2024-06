La semana arranca en Lugo con máximas de hasta 30 grados

La semana empieza en Galicia con un lunes despejado e influencia anticiclónica, según el pronóstico de MeteoGalicia. Se mantiene la influencia anticiclónica en la comunidad con entrada de aire cálido en superficie.

De este modo, el cielo estará despejado en general, con intervalos de nubes bajas durante la mañana en el tercio norte y bancos de niebla matinal. En Lugo se esperan máximas de hasta 20 grados y mínimas de 15º.

Mañá luns, San Xoán, Galicia continuará baixo a influencia do anticiclón

☁️ de tipo baixo no terzo N e néboas matinais no interior -> ⛅️e ☀️; nebuloidade de evolución no SE

🌡️ mín sen cambios e máx 📈, localmente notable

Vento do nordés, frouxos no interior e moderados no litoral pic.twitter.com/PrXuRWNzpC