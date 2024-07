Un potente anticiclón trae sol y calor a Lugo durante toda la semana

El mes de julio comienza en Galicia y en Lugo por todo lo alto y dispuesto a romper la dinámica de inestabilidad atmosférica que marcó los primeros días del verano. Un potente anticiclón situado en las Azores traerá jornadas de sol y calor a la comunidad durante toda la semana, elevando los termómetros hasta superar los 30 grados en el sur, según el pronóstico de Meteogalicia.

"Xullo arranca con ese anticiclón con vento do nordés tan típico do verán galego", explica María Souto, de la unidad de predicción y observación meteorológica gallega. "As altas presións situadas ao oeste das Azores traerán xornadas solleiras á comunidade, marcadas pola diferenza térmica entre o norte e o sur", detalla.

En el litoral coruñés las jornadas estarán marcadas por "ceos cubertos nas primeiras e últimas horas do día" y temperaturas en torno a los "20 ou 22 graos", explica María Souto, de Meteogalicia

Así, mientras que en el extremo norte no se espera que los termómetros superen los 20 grados, sí que lo harán, por ejemplo, en la capital lucense, donde las máximas quedarán en torno a los 26 durante la jornada de este martes. En algunos puntos de la Ribeira Sacra, como Monforte o Quiroga, se alcanzarán los 30 grados y en Ourense incluso los superarán.

Para aquellos que hayan elegido las Rías Baixas para comenzar el primer tramo de la estación estival, se espera una situación similar, con temperaturas de hasta 31 grados en Pontevedra y 29 en Vigo. Allí, al igual que en la comarca de O Barbanza, los cielos estarán despejados desde primera hora de la mañana, "aínda que se fará notar ese vento do nordés".

En la franja del litoral comprendida entre Estaca de Bares y Finisterre, las jornadas estarán marcadas por "ceos cubertos nas primeiras e últimas horas do día", y con temperaturas más suaves, "entre os 20 e os 22 graos". "Será tempo de praia", detalla la meteoróloga, "pero sabendo o que iso implica nestas zonas concretas".

A partir del miércoles se producirá un ascenso progresivo de las temperaturas que elevará los termómetros entre uno y dos grados. Sin embargo, el jueves se prevé que sea el día de mayor calor, con máximas de hasta 32 grados en la Ribeira Sacra y 33 en Ourense, Vigo y Pontevedra.

Esta situación de estabilidad, se mantendrá, al menos, hasta finales de semana, aunque "cara o sábado unha fronte podería chegar a rozar a comunidade e deixar un lixeiro empeoramento, pero seguirase falando de tempo anticiclónico", indica Souto.

Resto de España

A partir de este martes llegará el anticiclón al resto de la Península, desaparecerán las tormentas y subirán las temperaturas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Concretamente, se superarán los 34 a 36 grados en amplias zonas del centro y del sur peninsular e incluso los 40 en los valles del Guadalquivir y del Guadiana el jueves y el viernes.

De cara al fin de semana podrían bajar las temperaturas y volver las tormentas a la mitad norte.