Octubre arranca con dos frentes que dejan lluvia hasta el jueves

Tras un veranillo de San Miguel que en Galicia ha sido prácticamente un visto y no visto, el mes de octubre arranca en la comunidad con la llegada de un frente que dejará lluvia en todo el territorio a partir de este martes y hasta el jueves.

Los lucenses, que ya saborean la entrada oficial en las festividades de San Froilán, podrán disfrutar de un pequeño respiro de cara al fin de semana, cuando un breve pero intenso anticiclón devolverá el tiempo seco y soleado a la ciudad amurallada. Las temperaturas acompañarán este inicio de las patronales, ya que las máximas no descenderán en ningún caso de los 20 grados.

"Este primeiro día de outubro arranca coa chegada dunha fronte que deixará chuvias, especialmente, durante as horas da mañá", explica Joel Cid, de Meteogalicia. Las zonas más afectadas por las precipitaciones durante la jornada de este martes serán las provincias de A Coruña y Pontevedra donde, además, los cielos cubiertos con nubes de evolución serán los protagonistas.

Durante as primeiras horas do domingo entrará unha terceira fronte que devolverá a chuvia á comunidade", explica Joel Cid, de Meteogalicia

Este miércoles entrará otro frente, el segundo de la semana, aunque en esta ocasión más activo y que dejará precipitaciones "máis persistentes e xeralizadas durante a tarde", detalla Cid. Las temperaturas se mantendrán "agradables" para la estación otoñal, con 20 grados de máxima en Lugo, A Coruña, Vigo y Ferrol, y elevándose ligeramente hasta los 21 en Pontevedra y Ourense. Por otra parte, las mínimas no bajarán de los 16 grados.

Predicción semanal:

Lunes: sólo se esperan precipitaciones en Galicia.

Martes y miércoles: un frente de lluvias muy activo recorrerá toda la mitad norte peninsular; acumulaciones importantes en Galicia y Asturias.

Jueves: precipitaciones en el este peninsular y Baleares.

Este jueves, si bien todavía quedarían algunos efectos de ambas borrascas con algún chubasco, entraría poco a poco un anticiclón que se mantendrá durante el inicio del fin de semana. Este viernes, primer día oficial de las patronales en Lugo, el protagonista será el tiempo seco, aunque con algún intervalo nuboso.

La previsión para el día grande y el Domingo das Mozas

El día de San Froilán, el sábado, "os ceos estarán despexados durante a mañá e a tarde" para disfrutar de una buena jornada en el ferial de la ciudad. El mercurio seguirá acompañando, ya que las altas presiones provocarán que las temperaturas continúen en ascenso en toda la comunidad gallega. Así, en la ciudad amurallada es probable que se lleguen a superar los 20 grados, y en Ourense podrían alcanzar los 25. Sin embargo, las mínimas bajarán y se quedarán en torno a los 10 grados.

El Domingo das Mozas la situación cambiará radicamente con la entrada del tercer frente de la semana. "Ben de madrugada, ben durante as primeiras horas da mañá do domingo, as baixas presións volverán a traer a chuvia e os ceos nubrados á comunidade", detalla Cid.

Más frío en el sur de Galicia

Por su parte, eltiempo.es ha indicado que el exhuracán Isaac no llegará a España, pero que favorecerá la llegada de un río atmosférico cargado de humedad, y que octubre podría ser un mes con precipitaciones dentro de lo normal.

En este punto, especifica que las zonas que pueden tener acumulados más importantes podrían ser Galicia, Asturias o el noroeste de Castilla y León, que podrían sumar entre 40 y 60 l/m2.

Con respecto a octubre en general, el portal meteorológico detalla que se prevé que las precipitaciones en España sigan un patrón dentro de lo habitual para la época y que las temperaturas estén por debajo de lo normal en el sur de Galicia.