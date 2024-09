La lluvia vuelve a Lugo en un inicio de semana con un ojo puesto en el huracán Isaac

Con el paso de un frente durante la madrugada del lunes, Lugo y el resto de Galicia quedarán en una situación intermedia, con cielos nublados y algunas lluvias previstas para este lunes.

Las lluvias serán más persistentes y extendidas en toda la comunidad hacia el final del día, un fenómeno provocado por las bajas presiones que influenciarán el tiempo también durante el martes.

El día será de cielos nubosos en el oeste de la comunidad con lluvias débiles en la fachada atlántica, en el resto los cielos alternarán las nubes con los claros.

Por la noche las precipitaciones se irán extendiendo a todo el territorio. Las temperaturas ascenderán siendo moderado el ascenso en las mínimas.

Un frente irá entrando durante la madrugada dejando precipitaciones más generalizadas y persistentes en la franja atlántica. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o con ligeros ascensos en el sur, según MeteoGalicia, y las máximas sufrirán un ligero a moderado descenso.

Vemos xa no radar como está entrando a fronte pouco activa polo noroeste de #Galicia con precipitacións🌦️ no norte e oeste do territorio nas vindeiras horas.

No resto os ceos quedarán con alternancia de nubes e claros ⛅️e baixa probabilidade de chuvia. pic.twitter.com/CohSDFbspO