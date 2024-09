Galicia recibirá el impacto de los "restos del huracán Isaac"

Una vez pasado el veranillo de San Miguel —que se atisba para este sábado y se despide ya el domingo—, llegará Isaac a Galicia, un huracán que, tras estar en el Caribe, decidió cruzar el Atlántico y dirigirse a las costas del continente europeo y de las islas británicas pasando también por Galicia, a donde se prevé que llegue el martes. Eso es lo que se espera, tanto desde Meteogalicia como desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Pero, en cualquier caso, Isaac llegará a la comunidad gallega como un huracán venido a menos que se podría confundir con cualquiera de las borrascas, con lluvia y viento, que nos visitan a lo largo del año.



"Estamos en plena temporada de furacáns no Caribe e, de cando en vez, algún destes fenómenos en lugar de seguir a súa traxectoria habitual e desfacerse nesa zona queda con enerxía suficiente e volve desde América, cruza o Atlántico e chega a Europa. Pero o normal é que non actúe aquí como un furacán senón que se transforme nunha borrasca. Ao final, o que pasará cando chegue é que traerá un día de chuvia e vento, como outra borrasca calquera pero non fará tempo de furacán aínda que si, o que vén foi un furacán no seu momento", aclara María Souto, desde Meteogalicia.

La Aemet, por su parte, advirtió este jueves de la aproximación "del ciclón tropical Isaac que podría alcanzar la categoría de huracán en las próximas horas", a través de varios mensajes en Threads. Sin embargo, reconoce que el escenario más probable es que, de acercarse Isaac a la Península, "llegaría ya como borrasca, no como ciclón tropical".

Localización de las tormentas tropicales Helene (i-arriba) y Joyce (abajo) y el huracán Isaac (d) en el Atlántico. EFE/NHC

Este viernes, Isaac estaba todavía a mucha distancia de las costa europeas, muy al oeste de las islas Azores (Portugal). Algunos pronósticos señalaban un acercamiento a la Península, aunque la Aemet recalcó que no es el escenario más probable y que hay muchas incertidumbres sobre la posible trayectoria que pueda seguir.



Incluso aunque finalmente se acercase a España, Isaac llegaría convertido en borrasca profunda tras perder en los dos días previos sus características tropicales.

Además, la Aemet destaca el hecho de que "no es insólito" que alcance Europa una borrasca profunda que en origen había sido un ciclón tropical y que, de hecho, suele suceder muchos otoños.



"En principio, esperamos que Isaac chegue a Galicia como unha borrasca normal. Vai chover e fará vento pero non se sabe, aínda, con que intensidade virán. Poderán ser máis ou menos fortes, pero non serán como un furacán", insiste María Souto, desde Meteogalicia.

Imaxe satelital das tormentas tropicais Helene (e-arriba) e Joyce (abaixo) e o furacán Isaac (d) no Atlántico. EFE/NHC

Además del paso de un ya —esperemos— debilitado huracán Isaac, se espera que la inestabilidad meteorológica se adueñe de Galicia ya desde este domingo y a lo largo de toda la semana que entra. "Este sábado virá bo tempo pero o domingo xa empezará a chover na costa atlántica, na Coruña e en Pontevedra. En xeral, a próxima semana virá un tempo inestable en toda Galicia", afirma María Souto.

Más frío

Por lo que respecta a las temperaturas, este fin de semana serán inferiores a lo normal para la época. Se calcula que hasta unos diez grados menos.

En las últimas horas, las acumulaciones por lluvia han sido superiores a los 150 litros por metro cuadrado en zonas como el oeste y sur de Galicia.



Se han registrado además rachas de viento huracanadas, por encima de 120 kilómetros por hora en zonas de alta montaña de la mitad norte, según el portavoz de la Aemet.

El tiempo mañana, sábado 28 de septiembre

El sábado iremos recuperando la influencia anticiclónica en Galicia. Por tanto, tendremos nieblas a primeras horas en comarcas del interior que irán disipándose quedando los cielos muy abiertos en general, con nubosidad de tipo alto que no impedirá el paso del sol. En la Mariña a primeras horas posibilidad de chuvascos moi aislados y ocasionales, desapareciendo con el transcurso de la mañana.



Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas tendrán un ligero ascenso. Los vientos soplarán del noreste flojos, cambiando por la noche a sur, moderados en el litoral.

Lugo

En Lugo tendremos cielos con nubes y claros con momentos muy nubosos o poco nubosos o despejados. Habrá nieblas matinales el sábado. No se esperan precipitaciones para esta jornada. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con valores que en general ascenderán moderadamente a pesar de que oscilarán.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel adecuado en general.

Temperaturas