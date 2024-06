Lugo será una de las zonas de Galicia más castigadas por las tormentas de esta semana

El tiempo estable tiene las horas contadas en Galicia por culpa de una Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) que llegará este viernes a la comunidad y dejará un episodio de tormentas. Así lo confirma el experto de Meteogalicia, Joel Cid, quien señala que la situación más complicada se dará en zonas del interior, como Ourense, y también en el sur de la provincia de Lugo.

Actualmente, esa Dana se encuentra en las Azores, donde está dejando fuertes precipitaciones, e irá aproximándose a lo largo de este jueves al golfo de Cádiz. Desde allí seguirá subiendo hasta Galicia, donde se espera su llegada este viernes. "Galicia manterase durante o xoves nunha situación intermedia entre as altas presións situadas no Atlántico norte e as baixas presións que se localizan en Azores. Con esta situación, comezaremos a xornada con bancos de néboa no interior e brétemas costeiras, que se irán disipando para quedar cos ceos pouco nubrados, con nubes de tipo alto", explican desde Meteogalicia.

La Aemet activa alertas amarillas por tormentas en Galicia

Joel Cid advierte que las tormentas vendrán acompañadas de aparato eléctrico y granizo. "As treboadas comezarán a notarse a partir do venres á tarde e serán máis probables no interior da comunidade e no sur, sen descartar que poidan darse tamén en outras zonas", explica el meteorólogo.

Ante este panorama la Aemet, ya ha activado alertas amarillas para este viernes, entre las 15.00 y las 21.00 horas, por tormentas en toda la mitad sur de Galicia, excepto en su franja costera.

Las tormentas comenzarán a remitir el domingo y se espera que para la semana que viene el tiempo vuelva a estabilizarse

Temperaturas cercanas a los 30 grados

La entrada de esta Dana obligará a los gallegos a dejar de lado, de nuevo, la ropa de verano para volver a la chaqueta. Aunque, eso sí, será fina dado que las temperaturas tendrán oscilaciones pero prometen ser altas y con bochorno. "As temperaturas manteranse similares a estes días o xoves e o venres, aínda que o sábado descenderán uns grados, sen que poidamos falar de frío", recalca el experto. De este modo, para este jueves se esperan 32 grados en Monforte, 31 en Ourense y 28 en Santiago, y serán más suaves en Lugo, cuando este miércoles marcaron los 28 grados y para hoy se quedarán en 23.

El viernes los mercurios volverán a ascender llegando a nada menos que 33 grados en Vigo y Pontevedra, habrá 28 grados en Ourense y en Monforte, y en Lugo capital llegarán a 26. El sábado será el día más suave y no se alcanzarán los 30 grados en ningún punto de la comunidad.

Afortunadamente las tormentas comenzarán a remitir el domingo y se espera que para la semana que viene el tiempo vuelva a estabilizarse.