Chubascos y tormentas este viernes en la provincia de Lugo

La presencia de un centro de bajas presiones al norte peninsular provocará que la inestabilidad continúe y se extienda, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en algunas zonas pero que afectarán a casi toda la península, con descenso de las temperaturas máximas.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la mitad norte interior, norte de la meseta Sur y litorales del nordeste se prevén probables chubascos con tormentas ocasionales, más abundantes y localmente fuertes en el norte de Andalucía, zonas de la meseta Sur, Extremadura, cuadrante nordeste interior, litorales de Cataluña y Levante, sur de Galicia y cordillera Cantábrica.

Las temperaturas máximas descenderán en las mitades norte y oeste peninsulares y aumentarán en el interior sudeste; las mínimas aumentarán en el Cantábrico oriental y el nordeste, sin grandes cambios en el resto.

Aumenta la inestabilidad atmosférica. Según MeteoGalicia, una mañana de cielos con intervalos de nubes y claros y nieblas en el interior y con chubascos tormentosos en la mitad sur. Por la tarde los chubascos serán localmente fuertes y generalizados, menos probables en el litoral.

Mañá iremos perdendo a compoñente sur do vento e ademais chegan os chuvascos, tanto a #Galicia como a #Portugal, como vemos neste mapa de previsión de chuvia:



Así que se agarda unha progresiva melloría na calidade do aire co avance do día.

