Galicia se libra de una dana que llevará el invierno a todo el norte de España

Septiembre no se contenta con ser un mes que transiciona del verano al otoño. A las temperaturas frías y la intensa lluvia que sufrió gran parte de Galicia la semana pasada, se suma ahora la entrada de una nueva dana que llegará por el norte y vendrá con valores térmicos gélidos y nieve en los Pirineos pero del que se librará nuestra comunidad al afectar más a Cantabria, País Vasco, sur de Francia y Baleares, según informó este lunes Meteogalicia.

20 grados

Aquí bajarán ligeramente las temperaturas respecto al fin de semana pero girarán en torno a los 20 grados.

"Andaremos entre os 20 e os 22, dependendo da zona de Galicia (entre os 23 e os 24, no sur), e as mínimas entre os 5 e os 10. Nalgunhas zonas da comunidade, de interior e montaña, como Calvos de Randín (Ourense), pódese chegar ata os 4 ou 5 graos pero xeadas non haberá. Pódenos tocar algo de refilón ese frío xa que anda por aí unha masa de aire que trae máis frío do normal para a época pero afectará, sobre todo, ao leste da Península", explica Joel Cid, desde Meteogalicia.

Poca lluvia

En cuanto a lluvias, podrá haber, de cara a mediados de la semana, algunas precipitaciones pero de baja intensidad.

"Entra vento do norte que afectará, sobre todo, a A Mariña e ao norte da Coruña. Aí choverá algo porque ese vento trae humidade, iso o mércores. O xoves o frente irá máis hacia o centro da comunidade e pode deixar algunha chuviscada. E estará máis anubrado no sur que no norte de Galicia", indica Joel Cid.

Como en noviembre

Esta previsión meteorológica para la comunidad gallega difiere mucho de la que se espera en otras partes del país donde, como apunta el meteorólogo de Meteored Samuel Biener, que explica que se espera un ambiente más típico de finales de octubre o principios de noviembre que en septiembre. De esta manera, no se prevé que el viernes los termómetros sobrepasen los 15 o 16 grados en Burgos o Pamplona, aunque en Andalucía y Extremadura pasarán de los 30.

Heladas

Asimismo, Biener puntualizó que las heladas podrían ser de cierta intensidad en determinados sectores del Pirineo, donde se bajaría de los -5 grados.

Tampoco se descarta que pueda suceder lo mismo en zonas puntuales de la Cordillera Cantábrica, ni que se pueda bajar de los cero grados localmente en otros sistemas montañosos del centro y norte de la Península.

Nieve

La predicción de Biener en el portal meteorológico recoge que nevará en la Cordillera Cantábrica y en el Pirineo, con una cota que el viernes puede bajar de los 2.000 metros.

Podrán, incluso, acumularse algunos centímetros de nieve en ciertas zonas montañosas, algo que —según Samuel Biener—no es muy habitual a estas alturas de septiembre en esas cotas. Durante el fin de semana, el tiempo tenderá a estabilizarse.

Un nuevo anticiclón devolverá el verano

Volverá el verano y será el fin de semana. Ese es el pronóstico del tiempo con cinco días por delante.

Entre 25 y 30 grados

Un anticiclón de las Azores se situará entre Galicia e Islandia y traerá tiempo seco de cara al próximo fin de semana con subida de las temperaturas. Una vuelta al verano que, después de tantos cambios meteorológicos, es muy de agradecer.

"Este anticiclón traerá un tempo máis seco en Galicia e unha subida xeralizada das temperaturas. Non serán valores térmicos excepcionais pero si se pode falar de que haberá 25 grados no norte da comunidade e 30, ao sur", indica Joel Cid, con las precauciones debidas al hacer un pronóstico con tantos días de antelación y con tanta inestabilidad atmosférica.

¿Y en el resto del país?

Durante el sábado y el domingo subirán progresivamente las temperaturas en donde, en los días previos, había llegado el frío.

Además, soplarán vientos fuertes en Ampurdán y en el noroeste gallego el viernes, con tendencia a amainar durante los siguientes dos días.

Tormentas dispersas

Sin embargo, según la previsión de Meteored, quedará algo de aire frío en altura, lo que favorecerá el desarrollo de algunos chubascos y tormentas dispersos en ciertas partes del país, no en Galicia donde se espera que el tiempo sea estable y veraniego.

28,61 grados en el mar

Por otra parte, los últimos datos de la Red de Boyas de Puertos del Estado registraron este verano récords de temperatura del agua del mar, tanto en el Mediterráneo (28,61 grados,en el cabo de Gata) como en el Cantábrico (25,13, en el golfo de Vizcaya).