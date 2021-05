Zara estrena su sección de productos de belleza en tiendas de España

Zara, del grupo Inditex, ha estrenado este miércoles en tiendas de España la sección con espacio propio de su línea de cosmética con una amplia gama de productos de belleza para ojos, labios, rostro y uñas en envases recargables y con una paleta de más de 130 colores.

Denominada Zara Beauty, esta sección tiene un espacio diferenciado en tiendas de A Coruña, Marbella, Madrid y Barcelona, informa la compañía, con sede en Arteixo. Además, esta también disponible online desde este miércoles en todos los mercados europeos, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda y, posterior y progresivamente, en el resto del mundo.

Con fórmulas de máxima calidad coordinadas por la maquilladora Diane Kendal, la colección aspira a adaptarse a las necesidades de cada persona, por eso esta iniciativa lleva por lema 'There is no beauty, only beauties' ("No hay belleza, solo bellezas").