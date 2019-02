A Xunta traballa como "mediador" para que haxa "un novo contrato" e liquidar a crise de Vulcano

A Xunta de Galicia está "a traballar" cun papel de "mediador" para tentar que haxa "un novo contrato" e liquidar a crise de Vulcano en relación co ferri Vila de Teror, encargado por Naviera Armas (Trasmediterránea) ao estaleiro vigués. Así se pronunciou o director do Igape, Juan Cividanes, este martes na comisión parlamentaria que aborda asuntos industriais, a preguntas sobre este asunto dos deputados de En Marea e BNG Pancho Casal e Noe Presas, respectivamente.

Un día despois da reunión celebrada polas partes en Madrid e após a aceptación por parte dos traballadores do plan de pagos, Casal avisou do "dramático" e "incomprensible" da situación. Mentres, Presas acusou á Xunta de manter unha "actitude pasiva" e urxiu a levar a cabo unha "actuación contundente" para "evitar un desenlace fatal".

Pola súa banda, o representante do Igape sinalou que "se está traballando nun novo contrato que ampare a todas as partes para que se poidan pagar as débedas que hai, terminar o barco e entregalo ao armador e que cada un cumpra cos seus compromisos". Xa na súa segunda quenda, replicou á portavoz do Bloque que "o que piden é o recurso fácil de buscar solucións a través da intervención". "Que a Sepi interveña non é a política que nós defendemos, non podemos tomar esas medidas que é o recurso fácil aos fondos públicos e en moitas ocasións o que xera son solucións a curto prazo e non reais e consolidadas", resolveu.

O presidente da Xunta sinala 2018 coma o mellor ano para o naval galego na última década

FEIJÓO. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou pola súa banda máis tarde o apoio que o Goberno autonómico prestou ao estaleiro vigués Vulcano, ao que deu dúas "oportunidades", pero advertiu de que a administración "non pode seguir comprometendo entregas en prazo", en alusión ao ferri que ten por finalizar a empresa. A preguntas dos medios durante unha comparecencia con motivo da súa participación nun xantar co comité executivo da feira Navalia, o presidente galego recalcou que, con respecto a Vulcano, a Xunta fixo "o seu traballo" e avalou ao estaleiro "en dous momentos".

Así, sinalou que, a principio desta lexislatura, lle deu ao centenario estaleiro "unha gran oportunidade para rexurdir" e, posteriormente, outra oportunidade "falando con Pymar, coas entidades financeiras, incluído o ICO para que entregase este barco en tempo e prazo".

"Pero xa, desde as administracións públicas, non podemos seguir comprometendo en canto á entrega dos barcos en prazo. Ningunha administración pública pode entrar nun estaleiro e comprometer", proclamou Núñez Feijóo.

Feijóo contrapón a súa situación á doutros estaleiros, que "son competitivos, gañan diñeiro e crean emprego"

O titular do Executivo galego, que expresou o seu desexo de que Vulcano "poida seguir" a súa actividade, precisou, no entanto, que a Xunta fixo con esta empresa "os maiores esforzos, máis que con calquera outro estaleiro".

SECTOR NAVAL. En contraposición co "momento de enorme dificultade" de Vulcano, o presidente do Goberno galego quixo pór de manifesto que "se tome nota de que hai estaleiros en Vigo que son competitivos, que gañan diñeiro, que crean emprego, amplían cadros, que cumpren os contratos en prazo, e que os cumpren en prezo". A ese respecto, Núñez Feijóo subliñou que o naval galego viviu, en 2018, o mellor ano da década, coa firma de 15 novos pedidos e 27 contratos en vigor, o que reflicte a metade de toda a actividade de construción naval a nivel nacional.

En concreto, referiuse ao estaleiro vigués Barreras, que está a construír un minicrucero de luxo para Rizt-Carlton, e expresou a súa esperanza de que "haxa boas noticias en próximas semanas" e concrétense novos contratos con esta armadora.

En Marea e BNG preguntan en comisión un día despois da reunión en Madrid e após a aceptación dos traballadores do plan de pagos

Feijóo apostou así pola diversificación e a entrada dos estaleiros galegos no mercado dos cruceiros de luxo, que crece "ano a ano", e que supón unha oportunidade para o centenar de empresas do sector contract (equipamentos e interiorismo) galego. Finalmente, ademais de recalcar a importancia da innovación no naval de Galicia, destacou os esforzos da administración autonómica en materia de formación, e lembrou que, o pasado ano, a Xunta destinou a este ámbito 12 millóns de euros, para formar a 2.800 operarios do naval.

NAVALIA. Feijóo realizou estas declaracións antes de participar nun xantar co comité executivo da feira Navalia, cuxa próxima edición se celebrará do 19 ao 21 de maio de 2020, e que a estas alturas xa ten o 80 por cento de espazo dispoñible reservado. Na súa edición de 2018, con 400 expositores e 600 marcas, a feira de construción naval superou os 25.000 visitantes profesionais, e alcanzou unha cifra de negocio de 11 millóns de euros. O presidente do comité, José García Costas, incidiu en que, de momento, non se considerou oportuno converter o certame nun evento anual, pero que se seguirá estudando e non descarta que o acabe sendo.