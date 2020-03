Xunta e PSA reforzan a súa colaboración cos vehículos eléctricos e híbridos como prioridade Muñoz Codina, sobre as expectativas para a planta de Vigo: "Queremos consolidar os lanzamentos de K9 e P24, e o catro quendas en cada unha das dúas liñas"



O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen viaxou a París para reunirse co presidente do Grupo PSA, Carlos Tavares, constatou, despois do encontro con representantes da compañía, que a Xunta e o Grupo PSA reforzarán a súa colaboración cos vehículos eléctricos e híbridos como prioridade.

"Galicia quere seguir traballando con PSA e quere seguir sendo un lugar especial para o grupo", sentenciou, en declaracións aos medios Feijóo, quen se desprazou á capital francesa acompañado do conselleiro de Economía, Francisco Conde, e compareceu este venres ante os medios co director do Clúster Ibérico do Grupo PSA, Juan Antonio Muñoz Codina.

En concreto, o presidente galego, quen avanzou que o seu Goberno aprobará no Consello da próxima semana unha liña de axudas por 5 millóns de euros para as furgonetas eléctricas, puxo o foco para o futuro no impulso da electrificación dos vehículos industriais, nas decisións innovadoras sobre o coche autónomo, así como na fabricación de baterías.

"Galicia quere estar presente no futuro da fábrica de baterías en España. Se España necesita unha fábrica de baterías para fornecer o futuro do coche eléctrico, queremos preparar a nosa candidatura e estar nese proxecto; e en calquera decisión de innovación sobre o coche autónomo ou conectado", remarcou.

"E Galicia quere estar nese podium de conseguir novos provedores para o grupo e o conxunto do sector do automóbil en España. Acabamos de conseguir un, Benteler (que inaugurou en xuño a súa planta de Mos)", engadiu o mandatario autonómico, quen aproveitou para valorar a aposta e o compromiso do Grupo PSA coa fábrica de Vigo.

"MARCA" DE PRODUCIÓN SE O "PERMITE" O CORONAVIRUS

Feijóo subliñou que a de Vigo é "unha das principais plantas de produción da compañía" e "un dos piares da economía" da cidade e de Galicia, como evidencian os seus datos.

Así, lembrou que, entre 2014 e 2019, o efecto tractor de PSA permitiu crear na comunidade 5.000 novos empregos, até alcanzar os 22.300 empregos directos no sector da automoción, e os modelos K9 e V20 supoñen unha importante cifra de negocio para o sector auxiliar galego, chegando aos 1.100 millóns de euros de facturación.

"E estamos a conseguir unha marca de produción de vehículos, xa que un de cada cinco automóbiles que se fabrican en España, proceden da Comunidade", engadiu, subliñando que, segundo os datos da compañía e se o Coronavirus "permíteo", a previsión é que a produción de Balaídos chegue aos 600.000 vehículos ano, "marca histórica" de produción desde que se fundou a fábrica en Vigo.

INNOVACIÓN

Feijóo tamén incidiu no compromiso de PSA Vigo coa innovación, a través da súa participación en dúas iniciativas como a Business Factory Auto, que desenvolve a súa cuarta edición; e o Hub de Innovación Dixital, impulsado polo Cluster de Empresas da Automoción de Galicia; así como co desenvolvemento de novos produtos, a través do traballo no ámbito da I+D+i e con apoio á formación.

Así, subliñou que con PSA "cumpríronse e aumentaron expectativas", tendo en conta que o sector galego da automoción atópase "no seu mellor momento", co incremento de postos de traballo até superar os 22.300 e unha fácturación marca no que ás empresas de compoñentes refírese.

O sector da automoción supón o 13 por cento do emprego industrial de Galicia; factura un total de 8.650 millóns de euros –o 13,5 por cento do PIB de Galicia–; supón un 14,13 por cento da produción estatal; e as súas exportacións alcanzan os 5.700 millóns de euros, o 25 por cento das exportacións de Galicia.

"FACER MOITOS COCHES ESTE ANO"

Pola súa banda, o director do Clúster Ibérico do Grupo PSA, preguntado polas expectativas da compañía en Balaídos, contestou que a previsión é consolidar os proxectos en marcha.

"Facer moitos coches este ano, consolidar os lanzamentos do K9 E do P24, que xa é bastante, consolidar o catro quendas en cada unha das dúas liñas e aumentar a eficiencia da planta como consecuencia desa moi alta actividade. Iso a curto prazo é o que temos en axenda", dixo.