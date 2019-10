A Xunta espera que o preconcurso de acredores de Barreras posibilite a continuidade

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, Francisco Conde, asegurou este xoves que a solicitude de preconcurso de acredores presentada por Barreras "abra un período para ver como se pode articular unha saída e garantir a continuidade do estaleiro".

"Este paso servirá para tentar identificar como se pode garantir a viabilidade do estaleiro; a partir de aí, haberá que ver cal é a posición dos accionistas, as entidades financeiras e os armadores", apuntou Conde en declaracións á prensa tras participar na inauguración da exposición Química para un mundo mellor.

Neste sentido, o conselleiro destacou que é necesario traballar "entre todos os actores implicados" para identificar "a forma de garantir a carga de traballo" e o futuro do estaleiro.

Barreras dispón de catro meses para sanear as súas contas desde o comezo do preconcurso; de non logralo, deberá presentar obrigatoriamente un concurso.