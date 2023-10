A Xunta costea accións de promoción no exterior para pemes e autónomos

O Diario Oficial de Galicia (DOG) vén de publicar a convocatoria dos programas Galicia Exporta Empresas e Galicia Exporta Organismos Intermedios, dúas liñas de apoio que sumarán máis de tres millóns de euros no que queda de ano, na procura de promover a diversificación de mercados e a internacionalización de pemes e autónomos galegos. O prazo de solicitudes estenderase ata o vindeiro 23 de novembro.

A través da liña específica para proxectos individuais Galicia Exporta Empresas e da destinada a apoiar proxectos colectivos coordinados por agrupacións empresariais, Galicia Exporta Organismos Intermedios, impúlsanse tanto actividades de difusión como a participación en eventos expositivos no exterior e accións de prospección internacional.

As axudas cobren as actuacións que teñan celebrado dende o inicio do ano en curso ata case o final do mesmo, pois a data máxima sinalada é o 15 de decembro. O apoio máximo por solicitude e beneficiario chega, no caso do Galicia Exporta Empresas, ata os 95.000 euros e no de Organismos Intermedios, aos 400.000.

As axudas están impulsadas pola Consellería de Economía, Industria e Innovación, da que é titular María Jesús Lorenzana. Concédense a través do Igape e no marco da Estratexia de Internacionalización e o seu obxectivo é apoiar a saída ao exterior do tecido empresarial galego, especialmente de pequenas e medianas empresa e establecementos comerciais, a través de novas canles de comercialización.

Competitividade

Un marco no que se activará proximamente unha nova convocatoria do Galicia Exporta Dixital, pois o desenvolvemento das tecnoloxías dixitais supón un enorme potencial para a mellora da competitividade nos mercados internacionais no actual contexto económico. O obxectivo é permitir ás empresas apoiarse en ferramentas innovadoras para acceder aos mercados exteriores.

Neste sentido, cómpre destacar que desde a posta en marcha do Galicia Exporta Empresas, no ano 2016, téñense apoiado preto de 1.500 plans de promoción internacional, con accións de difusión, e asistencia a feiras ou prospección de novos mercados, cunha media de participación de máis de 240 empresas ao ano, o que supuxo unha axuda total ata a data de 30,5 millóns de euros.

Cifras ás que se suman os máis de 8,7 milóns de euros e 165 iniciativas promovidas a través do Galicia Exporta Organismos Intermedios. Pola súa banda, o Galicia Exporta Dixital ten beneficiado xa a máis de 400 empresas por importe de máis de 14 millóns e un investimento inducido de 17.600.000 euros.

Todas estas accións englóbanse na Estratexia de Internacionalización que está a promover o goberno galego e que ten como principais claves a aposta pola dixitalización e a diversificación dos mercados exportadores.

Ana Fraga, responsable do laboratorio de anatomía patolóxica veterinaria ProcessVet: "Grazas á axuda viaxei a Paraguai e abrimos en Asunción unha sucursal do noso laboratorio"

Ana Fraga é a responsable de ProcessVet, o único laboratorio privado de anatomía patolóxica veterinaria que existe en Galicia. Dende Burela analizan mostras que lles chegan de toda a comunidade, pero tamén doutras partes do noroeste español pola súa exclusividade. Un traballo que agora tamén realizan ao outro lado do charco, pois logrou abrir unha sucursal en Asunción, en Paraguai, onde viaxou grazas ás axudas do Galicia Exporta da Xunta.

"Para empresas como a miña sen esta axuda non tería a posibilidade de ter ido para alá, porque economicanente é inviable", di.

Ana Fraga, no seu laboratorio en Burela. EP

A primeira vez que viaxou foi en xuño do ano pasado participando na feira de negocios Expo Rueda, na capital, á que sumou unha segunda en xaneiro deste ano en Nanawa. Unha presenza física que lle permitiu tomar contacto coa realidade dun país con milleiros de cabezas de gando en grandes extensións e que se encontraban coa dificultade de poder enviar en condicións as mostras aos laboratorios de referencia.

"Alí o problema é o calor e as infraestruturas, pois as autovías son como as nosas estradas vellas e cruza xente e van cos carros das vacas", rememora Fraga, para quen a presenza nas feiras serviulle para darlle aos capataces clases in situ, completadas despois on line. "O que fixen foi ensinarlles a recoller unha mostra, saber conservala e como mandala para o laboratorio sen que se degrade", explica Fraga, sobre un proceso que derivou nun convenio cun laboratorio local, moi interesado en desenvolver o seu proxecto.

Unha idea que xurdíu no marco dunha materia mentres estudiaba Anatomía Patolóxica e que, en boa medida, debe a Pepo, o gato que recolleu Ana da rúa. "Viña moi maliño e cun pólipo nun oído que lle daba afección e cando o sacaron o puiden analizar no laboratorio, pois unha das especialidades de anatomía patolóxica é facer biopsias", relata sobre un proceso que lle levou a facer o seu proxecto de creación dunha empresa sobre un laborarotorio de anatomía patolóxica veterinaria.

Ademais dun 10 no traballo da clase e un segundo posto en EduEmprende tivo axudas do Igape para montar a empresa que comezou en Burela hai dous anos, porque a pandemia retrasou meses a súa apertura. Un proxecto "do que estou contenta", asevera a pioneira, que escolleu a súa localidade natal para emprender.