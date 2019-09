El consellero de Facenda, Valeriano Martínez, alerta de que "el Gobierno del señor Pedro Sánchez no tiene intención de pagar los 700 millones euros que le debe a Galicia", según le ha trasladado el Ministerio de Hacienda a la Xunta en una carta recibida el pasado fin de semana en relación con la financiación autonómica. En rueda de prensa este lunes en Santiago, el conselleiro denuncia que Hacienda "reconoce dos cosas muy graves: no quiere pagar más de la mitad de la deuda que tiene con Galicia (relativa al desempeño fiscal y el IVA) y no sabe ni cómo ni cuándo pagará la otra mitad (las entregas a cuenta)".

En una misiva fechada el 12 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, indica que las entregas a cuenta —330 millones de los 700 millones de la deuda que reclama la Xunta— "supondría una liquidez adicional para la comunidad en 2019", pero "de acuerdo con la información suministrada por la comunidad a este Ministerio, actualmente no se advierte que prevea afrontar tensiones de liquidez".

En la carta, Hacienda recuerda a la Xunta que la reclamación que realiza sobre las entregas a cuenta y la mensualidad pendiente del IVA "se encontraban recogidas en el proyecto de presupuestos" para este año, "y que determinadas fuerzas, entre ellas el Partido Popular, rechazaron en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero", lo que dio lugar a una prórroga presupuestaria "con las consecuencias perjudiciales para la ciudadanía que se derivan de tal situación".

El Gobierno no prevé "tensiones de liquidez" de la Xunta

Por tal motivo, la secretaria de Estado de Hacienda subraya que actualmente "tienen difícil articulación en situación de Gobierno en funciones". Con todo, garantiza que "este Gobierno está trabajando activamente en el estudio de alternativas" en lo tocante a las entregas a cuenta.

Respecto a los 170 millones que demanda la Xunta por cumplir con los parámetros de estabilidad presupuestaria en 2017 y 2018, el Ejecutivo central recuerda que se basa en dos disposiciones: una de ellas "se constriñe al año 2015", "por lo que no puede exigirse su cumplimiento en estos momentos"; y la otra de 2018 "no obliga", "sino que únicamente posibilita al Gobierno a establecer unos incentivos para compensar la disminución de recursos". Y aquí vuelve a esgrimir que el hecho de estar en funciones "no permite adoptar medidas de esta naturaleza".

Además, tampoco ve factible la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que pide la Administración gallega por el mismo motivo. Finalmente, se despide Hacienda con la "plena posibilidad" a "clarificar cualquier duda" a la Xunta. "Confío en que pronto podamos encontrar una solución a estas cuestiones", termina.

La Xunta: "Estamos a mediados de septiembre y ya pasó el tiempo de las excusas. Ya está bien de jugar con los recursos de todos los gallegos"

"YA ESTÁ BIEN DE CHANTAJES". Preguntado por la prensa acerca de si dan por perdido la mitad de esa deuda que el Gobierno descarta abonar, el consellero de Facenda, Valeriano Martínez, asegura que "en esta vida no hay nada perdido", mientras Galicia "seguirá presionando" con el "conjunto de comunidades", porque es dinero que "legítimamente" les corresponde, ya que está recaudados por el Estado, "pero no son suyos", sino de las autonomías.

"Estamos a mediados de septiembre y ya pasó el tiempo de las excusas. Ya está bien de jugar con los recursos de todos los gallegos y, sobre todo, ya está bien de chantajes", ha dejado claro. "El Gobierno central tiene la obligación de dialogar, no de chantajear", apostilla.

Recuerda que los Presupuestos Generales del Estado fueron rechazados en febrero, por lo que se pregunta "por qué no hizo nada durante estos siete meses" para "terminar con esta situación de bloqueo". En este sentido, asegura que "la Xunta no se va a rendir" y seguirá trabajando con "la máxima serenidad" y "lealtad" para que se pague la deuda "existente con todos los gallegos". "Las deudas hay que pagarlas", sentencia.

Valeriano Martínez informa de que Hacienda contesta por carta que no va a pagar la mitad de lo adeudado y no sabe "cuándo" abonará el resto

INCUMPLIMIENTO DEL DÉFICIT. Por todo ello, lamenta que se vive una situación "sin precedentes" en la que Galicia no puede disponer de 700 millones, 530 de los cuales "están contemplados en los presupuestos vigentes" de 2019. La pasada semana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó la posibilidad de que Galicia incumplirá el déficit si hay "colapso" de las haciendas autonómicas, mientras garantizó que no va a "recortar".

Sobre esta cuestión, Valeriano Martínez ha incidido: "Para nosotros el déficit no es más que un resultado". Defiende que "lo más importante" para las comunidades autónomas "es prestar" los servicios. "No vamos a hacer ningún tipo de recorte, y el resultado numérico será el que sea", añade.