Vieites: "Presentaré mi candidatura en Lugo para demostrar unión"

La CEG podría volver a convertirse en la casa común del empresariado gallego en las elecciones del 21 y coser la fractura interna que evidenció la dimisión de José Manuel Díaz Barreiros apenas dos días después de ser proclamado presidente el pasado 24 de noviembre. El reto lo asume el secretario general de la patronal Anfaco-Cecopesca y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa (Vigo, 1952), un doctor en Ciencias Químicas de la USC bregado en el sector de la pesca, la acuicultura y la conserva y en las negociaciones en el ámbito de la Unión Europea.

¿Qué lo ha llevado a dar el paso de presentar su candidatura?

Lo hago impulsado por los empresarios gallegos que, en su mayoría, me pidieron que hiciera este esfuerzo de unión del sector en todo su conjunto y que intente consolidar la figura del empresario y la imagen de la Confederación de Empresarios de Galicia como creadores de empleo arraigados a nuestra tierra. Tuve muchas llamadas de grandes empresarios de Galicia, que llevaban ya bastantes años intentando que me posicionase y, ahora, he tomado la decisión, fundamentalmente porque he visto que hay un consenso.

¿Con qué apoyos cuenta?

Ese consenso no solo engloba a las cuatro confederaciones provinciales, sino que también abarca a parte de las sectoriales, a la empresa familiar gallega y a los círculos de empresarios. Me han convidado para procurar esa unión y, teniendo en cuenta que estamos inmersos en una pandemia, intentaremos buscar las medidas adecuadas con las administraciones, con ese plan de recuperación, y con las centrales sindicales para intentar estar todos a una para que el sector empresarial y el crecimiento de nuestra tierra sean el objetivo prioritario.

Entonces, es de esperar que la suya será la única propuesta de aquí al día 14...

De momento, creo que será así. Pero, cualquier empresario que quiera dar el paso podría hacerlo. En todo caso, esto está muy trabajado desde las provinciales y desde una inmensa mayoría de las sectoriales y ya digo que también por toda la empresa familiar de Galicia y los círculos de empresarios.

La CEG estará en el primer nivel para que los fondos europeos sirvan para que las empresas crezcan y creen empleo

Llama la atención que usted haya decidido oficializar su candidatura en Lugo, siendo vicepresidente de la patronal de Pontevedra...

No debería llamar la atención. Es una manera más de ver que el mundo del empresariado gallego es único. Que, además, no hay un eje Vigo-A Coruña solamente, sino que tenemos provincias como Ourense y Lugo, que son tan importantes a la hora de buscar las medidas adecuadas para solucionar los problemas del sector empresarial. Por eso he querido hacerlo desde Lugo, aun siendo yo una persona de Vigo y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Y, además, porque tengo grandes amigos empresarios en toda la costa lucense y en Lugo. No me es una provincia ajena. Hay magníficos empresarios. Es una manera de demostrar que hablamos de un sector unido en las cuatro provincias.

Hubo, por parte de la Xunta, una invitación a que se postulase para poner fin a los años de interinidad que arrastra la CEG desde la dimisión en enero de 2018 de Antón Arias?

Por el conocimiento que tengo, la Xunta ve con buenos ojos que la unidad empresarial de Galicia por fin sea un hecho real. Creo que habrá que trabajar mucho en los próximos meses para lograr esa imagen del sector empresarial y la Confederación todos unidos, y aportando todo el mundo su granito de arena para colaborar y trabajar con las administraciones y organizaciones sindicales para superar esta dura pandemia. En cuanto al plan de recuperación y los dineros que vienen de Bruselas, hay que intentar orientarlos con medidas adecuadas, y ahí estaremos en primer nivel buscando ese acomodo para que el sector empresarial siga creciendo en Galicia, creando empleo y que los inversores vengan. Creo, además, que con el Brexit algunas de las empresas también han sufrido, sobre todo en el complejo mar-industria. La costa lucense de esto sabe bastante. En este sentido, vamos a intentar trazar esas medidas adecuadas con la administración para procurar que el impacto de la problemática sea el mínimo posible.

¿La CEG asumirá un papel activo en la identificación de los proyectos tractores de cara a la captación de fondos europeos?

Buscaremos a empresarios a través de las propias confederaciones provinciales y sectoriales. Es una de las cuestiones que el consejo asesor que tiene la CEG ya intenta dinamizar de una manera importante para que esas medidas económicas puedan llegar a su destino de manera eficiente y eficaz.

¿Su hoja de ruta incluye una reforma de los estatutos de la CEG para dotar al presidente de la capacidad de conformar un equipo propio?

Yo soy de equipos. De manera común, el comité ejecutivo y la junta directiva deben buscar esos consensos. Creo que se dan los mimbres adecuados, pero reformar los estatutos no es una de las prioridades que me planteo en este momento. Con los que tenemos podemos empezar a trabajar, a sumar y a hilar posturas tras todas las problemáticas que surgieron en años anteriores. Si hay esa unión y consenso, entre todos podremos modificarlos, pero no me presento para cambiarlos, sino para la unión empresarial gallega.