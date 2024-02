Vegalsa-Eroski obtiene el certificado de desperdicio alimentario de Bureau Veritas

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski acaba de obtener el Certificado de Desperdicio Alimentario (Food Waste Management System) desarrollado por el líder mundial en servicios de inspección y certificación, Bureau Veritas. Vegalsa-Eroski se convierte así en la primera empresa del sector de la distribución alimentaria en Galicia en conseguir la certificación que acredita la eficiencia del sistema de gestión con el que la compañía contribuye a prevenir y reducir la generación de residuos alimentarios en toda su cadena de suministro.

Después de un riguroso proceso de gestión y verificación obtiene esta certificación, garantizando así que no se realiza ningún desperdicio evitable de comida ni en su red de tiendas ni en sus plataformas de mercancías. Para la concesión de este certificado, Bureau Veritas ha tenido en cuenta la memoria del proyecto elaborada por Vegalsa-Eroski que contempla su compromiso con los principios de la prevención y gestión de residuos alimentarios, involucrando a las partes interesadas necesarias para su correcto desarrollo y estableciendo unos indicadores que garanticen la eficacia y la continuidad del proyecto en el tiempo.

Vegalsa-Eroski ha permitido evitar el desperdicio de más de 8.000 toneladas de alimentos en 2023

El acto de entrega de la certificación tuvo lugar en el hipermercado Eroski de A Sionlla (Santiago de Compostela), con la presencia, por parte de Bureau Veritas, desde el área de Desarrollo de Negocio de Bureau Veritas, de Mª Elena Cid Gil, y por Vegalsa-Eroski del director de Calidad y Medioambiente, Ricardo Castro; de la directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa, Gabriela González, y de la responsable de Hipermercados Eroski, Begoña Louro, entre otros miembros de la compañía.

"Este certificado supone un reconocimiento al trabajo que venimos realizando en Vegalsa-Eroski desde hace ya más de una década a través de nuestro programa corporativo Desarrollo Sostenible, Desperdicio Cero con el que buscamos reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad y contribuir al entorno social de los lugares donde tenemos presencia. La FAO estima que un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se desperdician, mientras la ONU indica que 800 millones de personas en el mundo se encuentran en un estado de subalimentación. Conscientes de esta situación, con este sistema contribuimos a subsanar esta situación, que además es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas", explica el director de Calidad y Medio Ambiente, Ricardo Castro. "Felicitamos a Vegalsa-Eroski por la obtención de la certificación de Desperdicio Alimentario. Este logro es el resultado del trabajo de Vegalsa-Eroski en la implementación de procesos innovadores y sostenibles en sus operaciones, desde gestión de inventarios a la optimización de la cadena de suministro y el fomento del consumo responsable entre sus clientes", indican desde el área de Desarrollo de Negocio de Bureau Veritas, de Mª Elena Cid Gil

La alimentación no tiene desperdicio

En el marco del uso eficiente de los recursos y la gestión responsable de residuos derivados de su actividad, Vegalsa-Eroski orienta sus procesos en toda su cadena de valor hacia el desperdicio cero con el objetivo de garantizar que no se deseche ningún alimento y se aprovechen correctamente los recursos. Para ello se centra en una correcta planificación y gestión del stock, principalmente a través de herramientas informáticas de ajustes de mercancías, así como una adecuada conservación de los alimentos mediante la implantación de buenas prácticas en su manipulación.

Como mecanismos de apoyo para evitar el desperdicio alimentario, Vegalsa-Eroski realiza donaciones desde puntos de venta y plataformas a entidades del tercer sector, con 668 toneladas de alimentos donados en 2023.

Lograron donarse al tercer sector 668 toneladas de alimentos desde puntos de venta y plataformas

La compañía activa también ofertas de consumo rápido para una venta anticipada mediante la promoción de artículos frescos. En 2023 la compañía llevó a cabo descuentos por fecha de caducidad próxima en un total de 4.684 toneladas de alimentos. De igual manera, aprovecha subproductos y residuos alimentarios para alimentación animal, por ejemplo, el pan y los yogures se tratan para la obtención de harinas, la fruta y la verdura se destinan a alimentación animal, y la carne y el pescado a la obtención de grasas. En el último año, fueron un total de 2.685 las toneladas de excedentes valorizados por Vegalsa-Eroski para la industria transformadora.

A estas medidas, se suma la colaboración de la compañía con la app Too Good To Go, con la que la compañía da una segunda oportunidad al excedente de comida de sus establecimientos de las enseñas hipermercados Eroski, supermercados Eroski Center y Autoservicios Familia. Los clientes pueden adquirir packs sorpresa de alimentos de calidad que están a punto de alcanzar su fecha de consumo preferente a precios reducidos.

La obtención de esta certificación se suma a la obtenida de su sistema de Circularidad de Plásticos. Esta certificación avala el proceso mediante el cual la compañía da una segunda vida al residuo plástico a través de la fabricación de las bolsas de compra corporativas que la compañía pone a disposición de sus clientes a su paso por caja.