La UE y Reino Unido negociarán la pesca en dos años de prórroga

LOS PLAZOS CORRÍAN, se temía el drama de un divorcio tormentoso entre el Reino Unido y la Unión Europea. Un Brexit sin acuerdo el 29 de marzo alarmaba incluso a los conservadores británicos partidarios de soltar la mayoría de amarras respecto al continente. No solo por la sensible frontera de Irlanda del Norte, también por el previsible caos aduanero o los conflictos pesqueros. Se impone por ahora la negociación.

El borrador del acuerdo presentado por la muy debilitada primera ministra británica Theresa May -deberá encontrar en tiempo récord el aval entre los suyos y también la UE votarlo en los 27 países- supone ganar tiempo, dos años en concreto, para seguir negociando asuntos espinosos como la pesca. Una prórroga a un partido que se prevé duro, tanto desde Celeiro como en Burela.

¿Qué es lo que se acuerda?

Un período de transición hasta finales de 2020 en el que se pretende mantener el statu quo actual, con acceso recíproco a caladeros y mercados, participando el Reino Unido en las negociaciones de la UE sobre pesca con otros estados costeros, algo que queda claro en un anexo del acuerdo, aunque sean unas pocas líneas de las más de 500. El período de transición para la salida británica de las instituciones europeas podría ampliarse, queda abierta su extensión pero el objetivo es negociar otra relación, ya como un país tercero. Por el momento se seguirá aplicando la Política Pesquera Común y las cuotas de pesca para el próximo año se fijarán de común acuerdo, pero no más allá, aunque la UE seguirá consultando oportunidades de pesca con los británicos.

¿Qué pasará tras el 2020?

Hasta julio de ese año habrá que negociar porque, con el acuerdo actual, ni los británicos tienen garantizado que sus productos -entre ellos los pesqueros- puedan pasar libremente por las aduanas comunitarias o faenar en caladeros irlandeses, ni la Unión Europea arrancó un acuerdo para que las flotas comunitarias puedan seguir pescando en aguas donde Escocia, Gales o Inglaterra buscan recuperar la gestión de barcos y cuotas.

¿Cómo se ve en A Mariña?

A falta de un análisis más pormenorizado del documento, desde la OPP-77 de Celeiro Jesús Lourido valora el mantenimiento de la situación actual mientras se sigue negociando, un período de transición que venía defendiendo la Alianza Europea para la Pesca (EUFA) y que explicitó en la llamada Declaración de Santiago. «No hay ninguna sorpresa; el documento recoge el principio del mandato negociador para la pesca», señala a la espera de un acuerdo post Brexit que sea beneficioso para ambas partes, y a largo plazo. Hay tiempo todavía para proteger los intereses de los pescadores comunitarios. En Burela, el gerente de la OPP-7 Lugo, Sergio López, entiende que la pesca queda de momento pendiente de acuerdos posteriores al 29 de marzo. «Se está facendo -explica- un traballo importante por parte de Europa, a pesca queda aí para negociar e o avance desta semana é que Reino Unido e os 27 chegaron a un acordo para marcar as condicións da negociación. Polo menos non se rompeu a baraxa».

¿Satisfacción en Reino Unido?

En modo alguno. El Gobierno de May ha ido perdiendo ministros -el proeuropeo Jo Johnson o el propio responsable de negociar el Brexit, David Davis- a medida que avanzaban las negociaciones y ahora puede quedar al pairo y sin apoyos entre sus socios de Irlanda del Norte. Se le critica su estrategia de negociación y el mismo liderazgo, con el escollo de una moción de confianza a la vista. En Escocia los representantes de los pescadores también esperaban "recuperar el control" de las aguas y capturas, desligándolo de la comercialización posterior.

¿Afecta a muchos barcos?

No demasiados en A Mariña. En Celeiro hay tres de bandera británica pescando en Escocia, en Burela también venden algunos con campañas allí pero el grueso de los barcos foráneos de capital gallego -incluidos los mariñanos- son de bandera francesa y la mayoría de la flota autóctona faena en el Gran Sol irlandés. No obstante, cualquier desacuerdo brusco con Reino Unido -un cierre en banda que como socio nunca se ha dado-, afectaría a todos porque implicaría desplazar flotas desde sus caladeros a otros de la UE con mucha más presión pesquera, rompiendo equilibrios de acceso y capturas. La situación sería dramática especialmente para Francia en zonas como el Canal de la Mancha e incluso el Cantábrico se resentiría con un Brexit duro que, por ahora, no será.