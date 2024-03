El TSXG suspende cautelarmente licencia de la Xunta a obras en dos parques eólicos más

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hade forma cautelar la autorización de la Xunta a efectuar obras en otrosde captación de energía eólica en la, según ha informado este viernes día 8 en un comunicado, que se suman a otrasadoptadas esta semana.Se trata de dos iniciativas, una en el parque eólico-en los municipios de Rodeiro y Dozón, y en los de San Cristovo de Cea y Piñor, en la de Ourense- y otra en el parque eólico de As Penizas -en los municipios de-, todos ellos sobre ampliación de instalaciones.Las obras previstas en Serra de Faro "por su propia naturaleza y la interacción con el entorno" podrían causar un, argumenta el alto tribunal gallego.Añade que hay "informes rigurosos e imparciales" del Ministerio de Transición Ecológica sobre la afectación ay de interés comunitario y a especies amenazadas.Por ello, "obrando con el principio de" ante la posibilidad de que el "daño pueda ser de difícil o imposible reparación", el TSXG acuerda la medida de suspensión cautelar de la autorización de las obras.Respecto al proyecto de ampliación del parque de As Penizas, señala que hay una "clara", dada la "cercanía" al "contorno de las áreas protegidas".En ese sentido, el TSXG explica en base a un informe técnico que "el polígono eólico se pretende construir total o parcialmente sobre la superficie cualificada como incompatible o de exclusión" de una zona conde manera que "se ponen en riesgo con las obras que se pretenden realizar".Esta nueva decisión del alto tribunal gallego interviene tras otra suspensión cautelar de proyectos de instalación deacordada por esa misma jurisdicción esta semana, que ha suscitado críticas de la Xunta y de la patronal del sector eólico.El TSXG indica haber emitidodespués de que el Tribunal Supremo resolviese en diciembre pasado una serie de criterios sobre medidas cautelares respecto a parques eólicos.Los autos sobre la solicitud de suspensiones cautelares de autorizaciones administrativas y de construcción fueron relativos a, subraya el TSXG y precisa 15 han sido estimados y dos denegados.El TSXG ha planteado, además, unaante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si la Xunta debió poner a disposición del público interesado, y no solo de los promotores, los informes sectoriales sobre parques eólicos antes de ser aprobados.