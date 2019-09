El TSXG avala que retornados con pensión de Alemania no tributen por el IRPF

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha asestado un nuevo varapalo a la Agencia Tributaria (Aeat) al insistir en que las pensiones percibidas por emigrantes retornados de Alemania están exentas de tributar por el IRPF en España, siempre que les sea de aplicación el Convenio Hispano-Alemán de 1966. Así lo recoge una sentencia del 11 de septiembre en la que el alto tribunal condena al fisco a devolver los 8.413 euros reclamados por un gallego que en 2017 solicitó la rectificación de las declaraciones que tuvo que presentar por los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012. A mayores, los magistrados también cargan a la Aeat el pago de los intereses legales pertinentes y de las costas del proceso.

Facilitado por el bufete vigués Mardoc Gabinete-Jurídico, en el fallo, el propio TSXG recalca que en "reiteradas" ocasiones ha resuelto otros conflictos en este mismo sentido. Por eso dispensa un tirón de orejas al Tribunal Económico-Administrativo Regional (Tear) al dejar caer que sería de recibo que tuviese en cuenta las resoluciones de los magistrados a la hora de atender reclamaciones similares. "Tal vez con ello se evitarían litigios de idéntico contenido y con un signo final previsible, evitando el uso innecesario de los recursos públicos y gastos a los contribuyentes", espeta la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG, que preside el magistrado José María Gómez y Díaz Castroverde.

"Con esta ya son más de 30 sentencias este año", destaca el despacho vigués Mardoc Gabinete-Jurídico

Y es que en sucesivas sentencias, los jueces han ratificado la aplicación del mencionado convenio de 1966 para evitar la doble imposición. Contra el criterio del fisco —que interpreta que el acuerdo establece que tributan en Alemania las prestaciones derivadas del desempeño de "un empleo público anterior"— el alto tribunal gallego recalca que el convenio hace referencia a la procedencia pública de los fondos con los que se abonan las pagas.

VARIOS FALLOS. "Con esta ya son más de 30 sentencias este año", destaca el despacho vigués. Hasta 2012, no existía un criterio homogéneo en relación a la obligación o no de declarar las pensiones del extranjero. Pero ese año, con el país al borde del rescate, el Ministerio de Hacienda, entonces pilotado por Cristóbal Montoro, envió miles de cartas a pensionistas, instándolos a tributar en el IRPF por sus prestaciones. Entonces se abrió un periodo de condonación de las multas, aunque se obligó a regularizar los cuatro ejercicios fiscales no prescritos.



Hacienda devuelve el dinero a los afectados y evita recurrir al Supremo

Aunque el TSXG concede 30 días para interponer recurso de casación ante el Supremo (TS), Alejandro Lago, asesor jurídico de la Plataforma de Emigrantes Retornados de Galicia, explica que, en cuanto la sentencia del alto tribunal gallego es firme, la Agencia Tributaria "reintegra lo cobrado indebidamente". ¿Por qué renuncia a dar la batalla en los juzgados? "Porque de presentar recursos de casación, muy probablemente los perdería y con dos sentencias del Supremo en contra se crearía jurisprudencia". Esto obligaría a la Aeat a devolver de oficio todo lo que recaudó sin razón.



¿Qué pasa con las pensiones de otros países?

Lago incide en que "hay que estudiar caso por caso", comprobando si España suscribió un convenio bilateral y estudiar su contenido y la ley tributaria de cada Estado. "En la mayoría de los supuestos se logra que los afectados recuperen el dinero", constata el letrado.



Otro frente con Hacienda

Tras recibir numerosos requerimientos, los retornados de Alemania tienen otro frente abierto para lograr que las cotizaciones realizadas en ese país para tener derecho a la asistencia sanitaria en España sean deducibles en el IRPF.